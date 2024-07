El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha mostrado este miércoles tranquilidad respecto a la denuncia contra él por un presunto delito de odio, afirmando que, como jurista, no le ve «relevancia penal» y que cree que no tendrá recorrido: «Yo no odio a nadie y mucho menos a ninguna víctima», ha recalcado.

Noticias relacionadas El PP cumple con Vox: sus alcaldes rechazan las mociones del PSIB Le Senne ha hecho estas declaraciones a los medios congregados en el Parlament con motivo de la reunión de la Mesa, que ha dado trámite a la solicitud de remoción del cargo de presidente que ha impulsado la izquierda. Previsiblemente, la Junta de Portavoces se reunirá la próxima semana para convocar a la Diputación Permanente, que será quien decida si se convoca un pleno extraordinario para votar la moción para apartar a Le Senne o se deja para septiembre, ya en periodo ordinario de sesiones. Asimismo la Mesa, con los votos de los miembros de PP y Vox, han rechazado dar traslado de los hechos a la Fiscalía como pedía el PSIB.