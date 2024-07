Jamás imaginó Sofía Krawczyk sacar a su hija Alaia de nalgas. Ella fue la primera mujer de Mallorca en parir con uno de los pocos equipo de ginecólogos y matronas especializados en parto podálico, que se encuentra en el Hospital Son Llàtzer. A las 35 semanas de embarazo, le avisaron que su hija no estaba girada de cabeza. Su segunda visita sería para programar una cesárea hasta que una matrona, externa al hospital, que ayudaba a Sofía durante su gestación, le habló del parto de nalgas.

«No tenía en mente parir así, de hecho pensaba que era imposible. Cuando me lo explicó y acudí a la segunda visita en el hospital, se quedaron plasmados cuando les pregunté si podía tener un parto de nalgas, en lugar de cesárea. Me dijeron que ninguna madre se había atrevido a pedir eso, a pesar de que ellos están especializados», relata Sofía.

Hoy su hija Alaia tiene ocho meses, pero los padres recuerdan el momento en el paritorio como si fuera ayer: «Tras hacerme un estudio, era apta para este tipo de parto podálico. A las 39 semanas y tres días me puse de parto y todo fue rápido y sin epidural. Primero salieron sus nalgas, luego sus piernas, luego sus brazos... y cuando quedaba la cabeza, yo ya me había quedado sin contracciones para empujar. Las matronas, emocionadas por aquel momento, me dijeron que lo intentara, que ya casi estaba. De repente, me vino una última contracción y Alaia salió», relata. Recuerda que «todos estábamos llorando, era el primer parto de nalgas en Son Llàtzer». Sofía espera que su relato sirva para otras madres: «Fue una experiencia muy emocionante, empoderante y un recuerdo increíble».

El Hospital Son Llàtzer es pionero en Balears en facilitar el parto de nalgas vía vaginal. Desde que comenzaron con esta técnica en octubre de 2023, ha habido siete mujeres candidatas a realizar esta maniobra, de las cuales cuatro fueron partos exitosos. Una de esas madres fue Sofia.

Los ginecólogos Catalina Ramón, Javier Grau y Marina Llull, y las matronas Ana Ripoll, Aina de Juan y Masefa Fortuny son de las pocas especialistas formadas en partos de nalgas.Uno de los motivos por los que decidieron aprender esta técnica fue por normalizar esta forma de parir, porque hace 20 años era mal vista e incluso criticada. «El parto de nalgas consisten en que el bebé salga de culo, seguido de las piernas, el abdomen, el tronco, los brazos y finalmente la cabeza», destaca la ginecóloga Catalina Ramón.

Según menciona la doctora, en el año 2000 salió un artículo científico en el que se especificaba que la salida de un bebé de nalgas era motivo de cesárea por ser, así, más seguro que por vía vaginal. Sin embargo, con los años, se descubrió que la publicación no era del todo correcta y los siguientes estudios determinaron que el parto podálico era seguro por vía vaginal, siempre con unas técnicas concretas.

«En Son Llàtzer, varias doctoras y matronas queríamos retomar este tipo de partos. A nivel mundial, hay dos equipos médicos pioneros, uno inglés y otro estadounidense», comenta Catalina Ramón, que junto con la doctora Marina Llull se desplazaron hasta Estados Unidos para realizar el curso y el simulacro. Pocos meses después de su experiencia, el resto de compañeros de Son Llàtzer, el otro ginecólogo y las matronas, realizaron la formación en Barcelona con el equipo de médicos procedentes de Reino Unido.

El pasado 12 de junio, Son Llàtzer acogió la visita de los doctores estadounidenses porque realizaron un curso de dos días con el equipo de Ginecología y Obstétrica. «Sabemos que hay centros hospitalarios en España que nunca han dejado hacer parto de nalgas por vía vaginal», dice la doctora Ramón, que añade que una de las poses que recomiendan para estos partos es la de posición en cuadrupedia.

Las matronas explican que durante el tercer trimestre «detectamos si el bebé está de forma cefálica (cabeza para abajo, que es la más común) o no. Primero, se intentará una versión cefálica externa. Si no se consigue, se ofrecen alternativas, como parto de nalgas si es apta. Les enseñamos vídeos, maniobras y las posiciones», responde Ana Ripoll. «Nosotras estamos todo el rato con los padres, desde el momento que se inicia este tipo de parto hasta el parto activo», añade.

La gran mayoría de madres, destaca Masefa Fortuny, «se quedan muy satisfechas con todo el proceso. Incluso tras haberlo intentado y no haberlo conseguido con éxito y hay que hacer cesárea. Es importante todo el proceso para que se sientan acompañadas y arropadas».

Estas matronas, que realizaron el curso en Barcelona, sabían que detrás de estas técnicas o forma de parir había cierto rechazo social y «miedo». «Pero al hacerlo y simular casos, ves la cantidad de evidencia científica y seguridad». Masefa, por ejemplo, confiesa que cuando le propusieron formarse en partos de nalgas «dije que sí sin pensarlo».

Posibles complicaciones

La doctora Catalina Ramón tranquiliza con el hecho de que «cualquier parto tiene sus complicaciones». Pero en cuanto al parto de nalgas, destaca que lo más importante a tener en cuenta es que, a medida que sale el bebé, «no se quede ninguna parte de su cuerpo estancada en la pelvis de la madre». Sin embargo, el equipo de ginecólogos formados en este tipo de maniobra conocen, con previsión, los signos que indican una posible obstrucción con la pelvis. Al detectarlo, automáticamente realizan las técnicas pertinentes para aplicar una reconstrucción a fin de que pueda seguir bajando el bebé con éxito.

Si hablamos de beneficios para la madre, cabe destacar que un parto natural siempre será mejor que una cesárea, a pesar que el índice de mortalidad de recién nacidos no es tan dispar entre partos naturales y cesáreas.