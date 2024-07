El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido este viernes, en relación al número de centros adheridos finalmente al plan piloto de libre elección de lengua, que «ha imperado la libertad y la autonomía de los centros» y ha respondido a las críticas de Vox reivindicando que «se ha cumplido a rajatabla el acuerdo firmado en noviembre».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha evitado plantear como un fracaso el hecho de que solo 11 centros se hayan adherido finalmente al plan y ha puesto el acento en que los colegios han decidido libremente acogerse o no y ha pedido respeto y que no se señale a unos u otros. «Tan libres han sido quienes se han sumado como quienes no lo han hecho», ha insistido.

Sobre las críticas de Vox a la falta de participación de las familias en el proceso, Costa ha insistido en remitirse al acuerdo y su cumplimiento. En relación a los 20 millones presupuestados, Costa ha reconocido que con el número de centros que se han sumado «sobrará una cantidad significativa» que se destinará a otras necesidades de la Conselleria. Sobre esto, a finales de mayo, el conseller de Educación, Antoni Vera, adelantó que el dinero que sobrara se destinaría a atención a la diversidad, infraestructuras educativas, comedores escolares o transporte escolar, entre otras cuestiones.