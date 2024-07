El PSIB-PSOE ha agradecido al Gobierno central y al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, su «intervención y compromiso» para frenar «la macroampliación del puerto de Palma proyectada por el PP».

«Vemos cómo la presidenta del Govern, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el regidor Javier Bonet dicen que deben pactar medidas en materia turística y hacer estudios de carga, mientras de espaldas a la ciudadanía pretenden ampliar el segundo punto de entrada de turistas y vehículos más importante de las Islas después del aeropuerto», ha sentenciado el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela.

En esta línea, ha destacado la importancia de que el Estado «señale claramente que no ampliará el puerto y que no habrá ningún debate de ampliación si no está pactado con la sociedad, con los partidos y con las distintas entidades ambientales».

Y en contra de esto, el socialista ha censurado la voluntad del Govern de «hacer más ocio en el puerto de Palma, más yates, más esloras de lujo y más capacidad para ferrys con el objetivo de que vengan más turistas, coches de alquiler y caravanas».

Además, ha acusado al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares de «mentir», según Negueruela, cuando aseguraba que tenía la bendición del Estado para la ampliación del puerto.

«Ahora sabemos que mentían una vez más. La realidad es que intentaron ocultar al Gobierno de España lo que se pretendía hacer, en una maniobra oscura y sin transparencia, y por eso les han dicho que no», ha agregado el diputado.

Para finalizar, ha pedido al regidor Javier Bonet, a quien acusa de «liderar la maniobra», que explique cuál es el proyecto y que hable con el Estado y con todos los partidos, «porque el PSOE está dispuesto a hablar siempre que sea con entidades ecologistas, sindicales y empresariales, y con todo aquel con el que hasta ahora no se ha hablado para presentar este proyecto que ahora el Gobierno de España frena».