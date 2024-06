Armengol visita el Arctic Sunrise de Green Peace en Palma y reivindica que «preservar el mar es hacer posible la vida»

Preservar la mar és fer possible la vida.



L’Arctic Sunrise de Green Peace és aquests dies a Palma per conscienciar sobre un repte ineludible que tenim com a societat: aconseguir un 30% de protecció de mars i oceans i un 10% d’alta protecció.



Fem-ho possible, ens ho jugam tot! pic.twitter.com/ARUgiA0KXb