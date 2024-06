La sostenibilidad es rentable para las empresas

«La sostenibilidad es rentable la mayoría de las veces». Llevar el cambio y la transformación ecológica a las empresas y las ciudades fue el eje de la segunda sesión del eForum, bajo el título Liderazgo corporativo y desarrollo urbano sostenible. La conclusión es que también sale a cuenta en los resultados, como defendió May López, directora de desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. También representantes empresariales, como Bartomeu Colom, director operativo de Urbia Services o Pep Lluís Cobos, director de gestión integral de Melchor Mascaró. Ambos pusieron encima de la mesa ejemplos concretos de cómo reducir la huella de carbono o el impacto ambiental en las empresas redunda en una mayor eficiencia económica. También se habló de la necesidad de crear alianzas para sumar a más personas a la transformación y a ofrecer el máximo de alternativas.

LUCÍA DALMAU

Periodista

Dalmau abrió la sesión invitando a «transformarnos y comprometernos». «Solo la alianza entre instituciones, ciudadanía y gobiernos, el sector empresarial y las asociaciones harán posible impulsar ese modelo justo», planteó. Centró su intervención en la importancia de comunicar y cómo hacerlo: «Damos por hecho que las personas entienden todos los conceptos que manejamos, pero tenemos mucho trabajo en machacar y traducir esos datos. Si no, no ven que nos afecta directamente y la crisis climática es salud, alimentación y puestos de trabajo». Abogó por vincular el mensaje a «calidad de vida» y a que se comprenda que «aunque la crisis ambiental es transversal unas personas la sufren más que otras». Una recomendación: hablar siempre de soluciones: «La comunicación es la palanca para combatir la crisis climática. Siempre tengo que hablar de lo que yo puedo hacer».

Lucía Dalmau.

EVA GARNELL

Fundadora de Acción en Verde

Eva Garrell, responsable de los programas de Impacto en B Lab Spain y fundadora de Acción en Verde planteó la mezcla entre la digitalización y el desarrollo sostenible como los dos grandes ejes de cambio en el mundo: «Ambos mundos están juntos pero no siempre las empresas los juntan». Recordó que, ahora mismo, no actuar en ambos campos ya tiene un coste económico para las empresas: «Ya estamos en esa crisis por lo tanto y afecta a la organización»; también en la digitalización. «No hay vuelta atrás». Así, invitó a plantear ambos conceptos como un solo desafío y una oportunidad a la vez. Centró esas posibilidades en la inteligencia artificial como una herramienta capaz de ayudar: «Nos está aportando tener más conocimiento, más datos. Nos ayuda a valorar la gravedad de la situación que tenemos». Puso como ejemplo que, para cualquier organización empresarial, es casi imposible analizar los mil indicadores diferentes sobre su impacto ambiental con los que se cuenta. En esa tarea, una IA sí puede manejarse y ayudar a uno de los problemas que apuntó. «La sostenibilidad muchas veces es demasiado técnica. Muchas veces las empresas no ven cómo tienen que hacerlo». «Va a ser el sector crucial», dijo aunque advirtió de un efecto rebote paradójico en el consumo de energía.

Eva Garrell.

MAY LÓPEZ

Empresas por la Movilidad Sostenible

«Movilidad no es solo cómo me muevo sino cómo hago que otros se muevan por mí». May López dirige el desarrollo de la agrupación de más de cincuenta empresas a nivel nacional a favor de la movilidad sostenible. Comenzó con ejemplos del efecto del sector en la emisión de gases de efecto invernadero y el incremento que se espera en el transporte en concreto por el impacto del comercio electrónico. También por la devolución de mercancías que se piden online y cuyo final es ser destruidas. «El transporte es el único sector que no ha dejado de crecer», apuntó. También puso a la Audiencia ante el «tsunami normativo», con la presencia de cinco centenares de normativas distintas en materia ambiental. «No tenemos una solución para todo ahora mismo, pero eso no es una excusa para no planificar». Entre los ejemplos, en España, solo para ir a trabajar se producen cuarenta millones de desplazamientos, muchos de ellos de una persona en un coche. «Ineficiencia máxima». «En 2035 no se van a poder vender coches que emitan C02, cuanto antes empiecen a adaptarse mejor». Otro cambio legal que comentó: las zonas de bajas emisiones. «Por primera vez vamos a saber qué calidad del aire vamos a tener y vamos a poder ver la gestión municipal». Planteó que, lo mismo que una vivienda se revaloriza porque tenga una infraestructura cerca, también puede hacerlo por una mejora en la calidad del aire, «o elegimos colegio donde nuestros hijos vayan a respirar mejor». Desde ahí invitó a «aprovechar» las oportunidades de ese cambio y marcó dos ideas irrenunciables: «Volver a recuperar espacios para los ciudadanos y poner en valor el comercio local».

May López.

BARTOMEU COLOM

Director de operaciones de Urbia services

«Es rentable». Tomeu Colom incidió en los beneficios del cambio para las empresas y la necesidad de recorrer aún mucho camino pendiente, «con trabajadores o proveedores». Puso como ejemplo las ventajas que tuvo para la firma la implantación de la movilidad eléctrica en parte de su flota desde el año 2015: menos mantenimiento, menos gasto. «Ser independiente energéticamente es muy importante, además de la durabilidad del vehículo eléctrico y lo eficiente que es». Señaló que es habitual encontrarse resistencia a los cambios: «Muchas veces combatimos desinformación» y puso como ejemplo la reticencia de empleados a manejar esos vehículo: «Luego no los quieren dejar». «En esos procesos llevamos trabajando ya muchos años. Esa apuesta por la sostenibilidad nos hace mejores» y, a la vez, implica un «cambio en la cultura» de la propia empresa.

Tomeu Colom

PEP LLUÍS COBOS

Melchor Mascaró

El director de gestión integral de la constructora mallorquina puso como ejemplo algunos proyectos llevados a cabo y la capacidad de asesorar de la firma. Por ejemplo, en la reparación del paseo marítimo de Cala Rajada se planteó una solución que ahorraba un 60 por ciento la huella de carbono de la obra. «Esos son 1.500 camiones menos circulando». Explicó el papel de las constructoras en el cambio, «en el qué y el cómo». «Somos importantes porque cualquier cambio necesita una infraestructura y de eso nos ocupamos, de construirlas». Entre esas, planteó como se ha abordado la separación de las redes de pluviales y fecales en Son Castelló por la noche, para aprovechar que hay menos tráfico, lo que permite también emplear menos vehículos. «Muchas veces en el corto plazo nos va a ser un agravio», dijo sobre los cambios normativos, pero también confió en la rentabilidad de la apuesta por lo sostenible en el medio y largo plazo.

Pep Lluís Cobos.

GUILLEM TABERNER

Concejal de Marratxí

El regidor de Urbanismo de Marratxí, Guillem Taberner, planteó: «Los ayuntamientos tenemos el reto de convencer a los ciudadanos. De concienciar: la gente vive bien pero no sabe que puede vivir mejor». Abordó la situación del municipio, donde el principal reto para la sostenibilidad tiene que ver con el transporte ante la existencia de un núcleo disgregado.

Guillem Taberner.

«Son cambios lentos, progresivos, no puedes cambiar la ciudad de un día para otro». También habló de la necesidad de dar alternativas a los ciudadanos: «No puedes retirar un carril de circulación sin poner una ruta de transporte público». Asumió que el futuro pasa por ganar espacio para los peatones y reducirlo para los vehículos y que esos cambios supone una «mejora» para las ciudades.