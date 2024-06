PSIB-PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS Per Menorca activan este miércoles el procedimiento para expulsar a Gabriel Le Senne de la presidencia del Parlament tras romper fotos de las víctimas del franquismo y expulsar a las diputadas Mercedes Garrido y Pilar Costa. Los tres grupos de la oposición plantean una moción de remoción apoyándose en el artículo 39 del reglamento y necesitarían tres quintas partes de los votos para sacarla adelante.

PSIB, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca exigieron el martes la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por arrancar una foto de Aurora Picornell en el debate de la toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática, pero este miércoles la oposición ha dado un paso más para intentar desposeerlo de la presidencia activando el debate para su continuidad al frente del hemiciclo que tiene el ejercicio del poder legislativo, aprueba los presupuestos y ejerce el control del Govern. No obstante, para lograr que prospere la remoción planteada por los grupos de la oposición necesitarían los votos favorables del PP y poder alcanzar de esta manera las tres quintas partes que requiere el artículo 39 del reglamento del Parlament en este caso.

El artículo 39 del reglamento hace referencia a la remoción del cargo «por negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes del cargo, acordada por el Pleno del Parlamento por mayoría de tres quintas partes de los diputados y las diputadas que forman parte del mismo». «Tiene que ser propuesta, al menos, por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados y las diputadas. Si la propuesta se aprueba, se procederá en la siguiente sesión plenaria a cubrir las vacantes de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de este reglamento», concluye.