El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha pedido este lunes que se declare nulo el acuerdo de la Mesa, alcanzado con los votos de PP y PSIB, para desplegar en la fachada de la institución la bandera Lgtbi con motivo del Día del Orgullo. Le Senne, que ya compareció la pasada semana ante los medios para calificar de «traición» el voto favorable del PP a esta iniciativa, ha argumentado que el acuerdo vulnera los principios de objetividad y neutralidad de las instituciones públicas en relación a la exhibición de enseñas no oficiales.

El Parlament, a juicio de su máximo representante, «se debe abstener de exhibir banderas no oficiales ni pancartas de carácter ideológico en el exterior de sus edificios que rompan con la debida neutralidad que ha de tener como institucion pública».

En un escrito de seis páginas, el presidente de la Cámara autonómica sostiene que el acuerdo para la exhibición de la bandera arcoriris es contrario al artículo 4 de la Constitución sobre la oficialidad de las banderas nacional y de las CCAA, a la ley de banderas de 1981, y apunta a doctrina del Tribunal Supremo (TS) al respecto sobre la objetividad y la neutralidad de las instituciones.

«No resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas», recoge la sentencia del TS a la que se refiere Le Senne, que ha aportado, en este sentido, varias sentencias estimatorias de Vox al respecto en Madrid, Zaragoza o Barcelona.

Para el presidente del Parlament, además, la colocación de banderas o símbolos pertenecientes a determinados colectivos en edificios públicos constituye una «apropiación interesada», por ejemplo, en este caso a la defensa realizada por algunos partidos políticos del que denominan colectivo Lgtbi.

Respecto al acuerdo en sí mismo, adoptado con los votos de PP y PSIB, para Le Senne, aunque se haya adoptado por mayoría «no dota al mismo de una supuesta legalidad si se trata de un acto contrario al ordenamiento jurídico». «El hecho de que los acuerdos en los órganos colegiados se tomen democráticamente en modo alguno los hace conformes a derecho», ha insistido, aunque la iniciativa derive del mandato parlamentario de una Proposición No de Ley (PNL) al respecto.