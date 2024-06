El Govern exige una reunión urgente con AENA para evitar más episodios de caos

Ciertamente la imagen que dio el martes el aeropuerto de Palma fue un poco tercermundista y está claro que las instalaciones piden a gritos una reforma. Lo que llovió ese día no fue normal, eso es cierto, pero nadie puede asegurar que no vuelva a pasar –estas trombas empiezan a no ser tan extraordinarias– y que la próxima vez las consecuencias sean aún peores. Se vivieron situaciones de riesgo y no se puede dar ventaja a una meteorología enloquecida.