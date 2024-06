Vox en Baleares pedirá formalmente la reprobación del portavoz socialista Iago Negueruela, por su conducta «inaceptable» durante la última sesión de la comisión de investigación en el Parlament sobre el caso Mascarillas. Así lo ha comunicado a la prensa la portavoz parlamentaria de Vox en la cámara, Manuela Cañadas, quien ha tildado de «lamentables» los incidentes en la última sesión de la comisión y ha criticado los «comportamientos inapropiados, las faltas de respeto y las constantes llamadas a la sociedad civil para salir a protestar a la calle». La parlamentaria de Vox ha insistido este lunes en que los insultos y las amenazas «no tienen cabida en una institución democrática».

«No podemos permitir que nuestro parlamento se convierta en un escenario de descalificaciones personales y mucho menos en altavoz para incitar a la violencia», ha advertido. Cañadas ha insistido en que el Parlament balear debe ser un espacio donde se debatan y se esclarezcan los hechos con rigor. «Es hora de devolver el respeto y la decencia a esta institución y de demostrar a la ciudadanía que sus representantes son dignos de su confianza», ha manifestado.

La portavoz ha trasladado su «más sincero agradecimiento» a los ciudadanos que este domingo votaron a Vox para continuar en el Parlamento Europeo, situando a la formación como la tercera fuerza política con el 11 % de los votos. Ha asegurado que desde Vox están «muy satisfecho» por duplicar el número de eurodiputados en la cámara. «Se nos va a escuchar el doble», ha añadido.

«Vemos que Europa se gira hacia la derecha y eso es por las políticas de inmigración ilegal durante tantos años que sufren países que nos llevan 20 años por adelante en este tipo de problemas y todo lo que ello conlleva», ha dicho. Sobre el resultado de las elecciones del 9J, ha añadido que era lo esperado. «Vamos creciendo poco a poco, no tenemos prisa», ha reconocido. Los menores extranjeros no acompañados saturan los servicios públicos Durante su intervención, Cañadas ha lamentado la llegada de inmigrantes a las costas de Baleares y ha acusado a los menores extranjeros no acompañados de saturar los servicios públicos de las islas.

«Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, la llegada de menas se ha incrementado por cuatro, con un incremento descontrolado que supone un desafío logístico y un coste económico insoportable para nuestras arcas públicas», ha advertido. La portavoz de Vox ha opinado que se tratan de personas que «deberían estar con sus familias en sus países de origen» y ha insistido en que este fenómeno «agrava problemas como en Son Gotleu y s'Arenal de Llucmajor, donde la población protesta por la inseguridad provocada por estos jóvenes». La formación de extrema derecha ha abogado por poner fin a esta situación «insostenible» y ha exigido políticas «claras y firmes» que aseguren que los recursos públicos se utilicen para garantizar la seguridad de los ciudadanos de las islas.