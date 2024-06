Vecinos de Bendinat han convocado para este sábado una concentración para denunciar las obras ilegales de la cala Bendinat. Se trata de una serie de terrazas, senderos de hormigón o agujeros para colocar sombrillas en una zona rocosa. A través de redes sociales, los vecinos se han citado a las 10.30 horas frente el hotel Bendinat.

Desde Delegación de Gobierno ya confirmaron a Ultima Hora que «esta obra fue denunciada en mayo por el GOB y un particular. Demarcación de Costas envió un informe en la tercera semana de mayo que confirmaba que efectivamente las obras sobre la primera línea no tenían permiso y se les envió un requerimiento a los dueños del hotel. Además, se averiguó que habían pedido concesión para el uso de la costa pero no se le había concedido aún».

‼️ ACCIÓ URGENT ‼️



Les veïnes de Bendinat ens convoquen aquest dissabte a les 10:30 davant l'Hotel Bendinat per donar una resposta a les construccions il·legals que han fet a roques de primera línia de mar.



📆 Dissabte 8

🕓 10:30 h

📍 Hotel Bendinat

🪧 Porta pancartes pic.twitter.com/YT4bFtwSM8 — MENYS TURISME MÉS VIDA (@contracimera) June 6, 2024

Los vecinos trasladaron a Ultima Hora su indignación por lo ocurrido. Reyes, una de los muchos residentes que han denunciado la situación, explicó: «Nos encontramos que han aplanado el saliente de rocas, han hecho una explanada de cemento y lo han agujereado para poner parasoles». Este periódico ha podido comprobar que los cambios en la zona han sido sustanciales durante los últimos años.