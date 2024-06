Los jesuitas han remitido este jueves por la tarde un comunicado firmado por Abel Toraño, delegado de la Plataforma Mediterránea, en el que justifican el traslado de los diez religiosos de Palma a residencias de la Península por motivos de salud. Igualmente, desvelan que el pasado 26 de enero de 2024 se firmó el contrato que cede toda la manzana de Montesión para la construcción de un centro sanitario, gerontológico y residencial.

«Como probablemente ya habréis oído, el Padre Provincial, Enric Puigròs, ha comunicado a los jesuitas que en la actualidad viven en la comunidad de Montesión el próximo cierre de dicha comunidad y su traslado a otras casas de la provincia de España. Esta decisión llega como consecuencia de varios factores que hacen inaplazable y necesario dar este paso. El primero, y el más importante. La necesidad de atender mejor a compañeros que, con muy avanzada edad (es la comunidad con mayor edad media de la provincia), y en varios casos con precario estado de salud, van a estar mejor atendidos y cuidados en las comunidades que la Compañía tiene preparadas para ello. No es posible en estos momentos destinar a jesuitas más jóvenes a reforzar la comunidad, y tras varios años en esta situación creemos que es inaplazable el tomar esta decisión por el cuidado de

nuestros compañeros», explica el comunicado.

«Ya hace años que la atención pastoral a las instituciones, especialmente el colegio de Montesión, se están llevando a cabo por un equipo de laicos muy comprometido y alineado con la misión de la Compañía, y son apoyados por jesuitas de la Plataforma Apostólica Mediterránea. Esto continuará siendo así. De hecho, los jesuitas que actualmente viven en la isla (con una media de edad de 86 años) ya hace años que no tienen una dedicación pastoral al colegio, aunque algunos sí mantienen otros compromisos, que lamentablemente ahora toca dejar. Ya hace años también que jesuitas de otros ámbitos colaboran con el proyecto pastoral, con estancias temporales en la isla. Esto continuará siendo así. De modo que, aunque la comunidad no siga viviendo en la isla, quisiéramos dejar claro que la Compañía de Jesús no abandona su misión aquí, sino que seguirá comprometida y trabajando en red para llevar adelante su proyecto apostólico en Palma de Mallorca», añaden.

La misiva reconoce que la decisión no se ha tomado a la ligera «y tampoco sin pesar». Y que el jefe Provincial comunicó a los jesuitas la decisión a principios de este mes: «De ahí que nos cause sorpresa encontrar ahora alguna reacción y afirmaciones que no se corresponden con las conversaciones que se tuvieron en ese contexto y momento. También nos parece inadecuado el ver especulaciones donde se mezcla esta decisión con otras cuestiones apostólicas, y con el futuro del edificio histórico de Montesión».

El segundo punto que quieren dejar claro es la cesión del edificio a un magnate español: «El 26 de enero de 2024 se firmó un contrato por el cual se cedía toda la manzana de Montesión a una contraparte interesada en la reforma del inmueble para la construcción y gestión de un centro sanitario, gerontológico y residencial».

Añaden que «la contraparte, en clara confluencia de intereses con la Compañía de Jesús, se avino a preservar el patrimonio histórico y cultural de la finca a través de ciertos compromisos que han quedado reflejados por escrito: la restauración de la Iglesia y el Claustro de acuerdo con un proyecto sometido al visto bueno de la Compañía; el mantenimiento de un Museo que muestre el legado de los jesuitas en la isla y presente la figura de San Alonso Rodríguez; la posibilidad de uso por parte de la Compañía de la Iglesia, el Claustro y el Museo para los fines religiosos y culturales propios; y el derecho de los jesuitas a disponer de manera permanente de un espacio dentro de la manzana, para uso residencial o institucional en función de las necesidades que haya».

Por último, destacan que «además, la sintonía que ha acompañado las conversaciones durante los últimos 3 años sigue alimentando en ambas partes el deseo de mantener una colaboración estrecha en temas culturales y sociales, en los que sin duda se va a poder profundizar y actualizar la tradición jesuítica».