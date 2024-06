Una durísima carta abierta de 32 páginas, firmada por el presidente de los Antiguos Alumnos de Montesión a la que ha tenido acceso Ultima Hora, acusa a la Compañía de Jesús de «especulación inmobiliaria» con la cesión del colegio de Palma a un magnate español que podría explotarlo durante 70 años. Además, critica que ni hayan sabido mantener y cuidar un patrimonio histórico «con la excusa de que no tienen dinero» para la restauración y alude a una «operación financiera con grandes réditos para la compañía de Jesús» y recuerda que algo similar ocurrió con la venta de los terrenos de Son Moix: «La historia se repite».

«Consecuentemente con la educación recibida, por responsabilidad, y muy preocupados por los desagradables hechos y 'engaños' sufridos por todos nosotros en estos últimos años, tal y como exponemos en esta 'carta abierta', y obligados por las circunstancias que han provocado tanto sus actuaciones, como la falta de información, nos hemos visto obligados a dirigirle esta 'carta abierta', al objeto de que, tanto usted, como la sociedad mallorquina, conozcan cual es el sentir de los Antiguos Alumnos de Montesión después de todo lo ocurrido», comienza la misiva dirigida al Padre Provincial, Enric Puigrós, que es la máxima autoridad jesuita.

«Y siendo consecuentes con la educación recibida y con nuestra responsabilidad, también enviamos esta 'carta abierta' a todos los Antiguos Alumnos, así como a los medios de comunicación, autoridades, redes sociales, webs de Antiguos Alumnos, ARCA, etc., y no dude que haremos todo lo posible para movilizarnos y realizar todo tipo de actuaciones, para defender tanto un patrimonio, que ustedes no defienden, y evitar la maniobra del traslado de San Alonso a la Catedral, que no es más que una descabellada idea, producto de cierto tipo de intereses económicos ocultos», añade.

«Es una irresponsabilidad que ustedes no hayan sabido mantener y cuidar un patrimonio de edificaciones antiguas, de gran peso histórico en Mallorca, y ahora, en vez de asumir su restauración, y con la excusa de que la Compañía de Jesús no tiene dinero…, ¿A ver quién se lo cree?, acudan a un tercero, alquilándole toda la 'Manzana de Montesión', en una pura operación especulativa inmobiliaria, al objeto de, aparte de quitarse de en medio, abandonando un legado de 464 años y el Proyecto Apostólico a futuro en Mallorca, dedicarse simplemente a cobrar un suculento alquiler», critican.

La carta sostiene que «no fue la Compañía de Jesús sino que fueron los Antiguos Alumnos quienes, en el año 2019, documentaron gráficamente y avisaron a la Compañía de Jesús de la preocupante situación estructural de los edificios y fachadas de la 'Manzana de Montesión' (serias grietas en los edificios y campanario, serios problemas con las cubiertas, vigas rotas, goteras, así como desprendimientos a la calle desde tejados y fachadas, etc.)».

Los antiguos alumnos están estudiando movilizaciones para impedir el traslado de los diez ancianos jesuitas de Palma a residencia de la Península y piden que se acabe el 'oscurantismo' con el que supuestamente la Compañía de Jesús está gestionando la cesión del antiguo colegio al magnate inmobiliario español.

«A pesar de las declaraciones y compromisos asumidos por el Padre Provincial Antonio España, poco a poco, comprobamos que fue apareciendo de nuevo la mano del administrador de la Provincia de España, el economista-jesuita Padre Badiola, quien, siempre 'afilando el lápiz' para obtener los máximos beneficios económicos de la operación, y en contra de lo establecido y acordado previamente por el Padre Provincial Antonio España, empieza a reformular el proyecto desde dentro, al parecer con el único objetivo de que se alquile toda la «Manzana de Montesión» a Víctor Madera por nada menos que 70 años y, a ser posible, sin zona histórico-museística, ni jesuitas dentro, ni posibles servidumbres, lo cual implicaría cobrar más alquiler... es decir, una orquestada operación financiero/inmobiliaria con 'grandes réditos para la Compañía de Jesús, con la impresión de que la historia se repite… (venta de los terrenos de Son Moix)», concluyen.