Exalumnos de Montesión plantan al jefe provincial: «Nos sentimos engañados»

La asociación de Antiguos Alumnos de Montesión y la cofradía del colegio han plantado al padre provincial de la Compañía de Jesús en España -el máximo responsable- y le han anunciado que no acudirán a la reunión prevista el día 13, como protesta por el traslado de diez veteranos jesuitas de Palma a la Península.

En una carta remitida desde Palma, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, César García Rullán, presidente de los ex alumnos, explica que «Los Antiguos Alumnos, tal y como te adelanté por teléfono, entendemos que los compromisos adquiridos por tu antecesor Padre Antonio España con nosotros en el proyecto Montesión, no se están cumpliendo y, además, muchos antiguos alumnos nos sentimos en estos momentos engañados, por decirlo suavemente, ante los recientes acontecimientos que vamos teniendo conocimiento».

Traslado y proyecto

La misiva se refiere al traslado de los diez ancianos jesuitas de Palma y también al proyecto para transformar Montesión, que llevará a cabo un inversor español. «Como te indiqué, en tanto no recibamos puntual y concreta respuesta por escrito, asumiendo claramente los compromisos adquiridos con nosotros por el P. Antonio España, y de acuerdo con el sentir de una gran mayoría de los Antiguos Alumnos, creemos que nuestra presencia en la PAL , no está justificada».

García Rullán considera que la PAL (Plataforma Apostólica Local) no es el foro adecuado para tratar un tema que compete principalmente a los Antiguos Alumnos «como garantes de la historia de Montesión y su legado de 464 años». La misiva concluye: «En el caso de obtener una respuesta positiva y por escrito a nuestra solicitud y compromiso sobre el Proyecto Montesión, sí nos ofrecemos a mantener una reunión contigo, que quizás podría producirse en tu visita a Palma».

Por su parte, el presidente de la Cofradía de El Silencio de Montesión, Felio Bauzá, se ha sumado al plantón al padre Provincial y ha anunciado que tampoco participará en la reunión del jueves. «Los compromisos del anterior Padre Provincial no se han cumplido. Se han ido diciendo cosas y más cosas, rebajando cada vez más el nivel de compromiso social; también se ha ido reduciendo la disponibilidad para el colegio y para los propios jesuitas. Ahora esto ya desaparece. Existe un galopante oscurantismo, una falta de transparencia, no se sabe qué se ha negociado, ni por cuánto tiempo: inicialmente se decía una cesión por 30 años, luego por 50 y ahora ya se dicen 70 años. Hubiera sido muy fácil explicar cuál es el proyecto, con un render, con total transparencia», sostiene.