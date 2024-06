Catalina Cabrer se acerca a su primer año de gestión en la Dirección General de Treball con una reestructuración a fondo del IBASSAL o la inminente Ley de Conciliación ya en la vitrina de trofeos. Siguen en liza retos como la falta de personal, las sobrecargas laborales o la siniestralidad.

Tenemos menos de 27.000 parados ahora mismo. En una temporada de máxima actividad y con las empresas quejándose de falta de mano de obra, si no colocamos a esos parados, nunca lo haremos...

El objetivo es que no haya personas en paro. El problema ahora mismo es la falta de trabajadores cualificados, no todo el mundo puede hacer el mismo trabajo. Los datos son muy buenos, pero también encierran su propia casuística y el plan de trabajo. Hay una ocupación bárbara, pero todos los sectores reclaman mano de obra y hay que formarla para que esté aquí disponible. También hay que incidir en que esa ocupación sea de calidad, con prevención de riesgos y de salud y una ocupación en la que se retenga el talento.

¿Pero hay posibilidades reales de que baje esa cifra o hay que asumir que ese es el suelo?

En eso trabajamos, en que se pueda dar formación también en el propio centro de trabajo, etc. Tenemos un plan de ocupación vigente que se hizo saliendo de la pandemia y que tiende a la reactivación de los sectores productivos. Ahora la situación económica ha cambiado y son otras las demandas. Por eso trabajamos en un nuevo plan.

Los empresarios también se quejan de que la gente llega y se va. ¿Se ha impuesto el modelo de la Gran Renuncia desde la pandemia?

Desconozco si el motivo fue la pandemia o un cambio de generación, pero uno de los ítems fundamentales es retener el talento. Hay mucha oferta, mucha empresa digital… Otras circunstancias que hacen que las empresas tengan que ser cada vez más atractivas para el trabajador. Una medida que proponemos es la futura ley de conciliación, para que sea atractivo poder conciliar vida laboral y familiar.

Todo apunta a que la falta de personal seguirá este año y el que viene...

Sí, porque hay problemas en el ámbito laboral, pero luego hay otras claves como el acceso a la vivienda. Respecto a eso, se están tomando medidas para reducir el precio de la vida, como la reducción de impuestos.

La falta de personal llevará a las sobrecargas laborales que se estuvieron denunciando toda la temporada pasada ¿Por qué se han suprimido las inspecciones de refuerzo para este verano?

Se prevén campañas de inspección que duran todo el año. Para 2024 hay previstas 22.327. Esa campaña de refuerzo que se hizo en 2023 era solo un plan de choque contra la contratación temporal fraudulenta. La contratación temporal ya ha descendido muchísimo y por eso se entendió que esta campaña ya estaba agotada. Ya se había pactado un sistema de medición de las cargas y la mejor manera era destinar ese dinero a contratar técnicos en prevención de riesgos para esta temporada. Es abordar el tema desde otra perspectiva.

¿Quién se responsabiliza de que las camas elevables se están instalando en los hoteles?

Entendemos que es la Conselleria de Turisme la que debe controlar eso, pero el Ibassal puede controlar si están bien puestas y protegen la salud de las camareras de piso.

Ha hecho una reestructuración profunda del IBASSAL. ¿Qué era lo que fallaba?

Reivindico el papel del Ibassal y el trabajo que se ha hecho con las camareras de piso, pero tiene que estar orientado a todos los sectores, no solo hostelería. Me he encontrado un Ibassal muy poco estructurado y muy poco ambicioso respecto a otros sectores que me parecen igual de importantes, como la industria o la construcción, con muchos accidentes mortales. Uno de mis grandes retos desde el principio era hacer crecer al Ibassal y dotarlo de estructura, porque no estaba dotado como el resto de organismos instrumentales.

¿Para qué han servido esos cambios?

Tenemos más agilidad para abarcar más proyectos. Se acordó dotarlo de 400.000 euros para poder abarcar todos los sectores, no solo hostelería. Hay mucho que hacer porque los datos de siniestralidad siguen siendo malos. El índice se ha reducido en un 10,36 %, pero seguimos siendo líderes en siniestralidad.

¿Cómo es su relación con los sindicatos?

Muy buena. Creo que me conocen por mi talante dialogante y con la patronal lo mismo. Sobre todo me hablan de la seguridad y la salud laboral. También en igualdad, donde creo que se está haciendo muy buen trabajo.