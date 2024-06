El equipo de gobierno del Consell de Mallorca, formado por PP y Vox, mantiene su intención de elevar a pleno, el próximo día 13 de junio, su propuesta de nombrar a la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, Hija Adoptiva de Mallorca, al «compartir, igual que la Familia Real, un vínculo estrecho con la isla y sus tradiciones ya que, desde su infancia, ha pasado gran parte de sus veranos en Mallorca». La sesión no ha estado exenta de reproches entre los distintos grupos insulares.

Así, el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, se ha pronunciado así, este martes, en una rueda de prensa, en la que ha manifestado «no entender» las razones por las que el PSIB, «que en un principio, cuando se puso sobre la mesa el nombre de la princesa Leonor», para proponerla como Hija Adoptiva de Mallorca «dijeron que sí», ha decidido abstenerse, lo que haría, que la iniciativa no prospere porque se necesita una mayoría de tres cuartas partes de la Cámara, es decir, 25 votos, y PP y Vox solo suman 18 consellers.

En este sentido, Fuster ha explicado que «esta no es una propuesta que se hace de la noche a la mañana» sino que «es una cuestión que lleva un proceso, una negociación y que se ha hablado, no una semana o dos, sino desde hace meses». Por este motivo, y teniendo en cuenta que «el PSIB dijo que no al nombramiento de la Princesa en un pleno extraordinario, como se hizo con Rafa Nadal, y como quería hacer el equipo de gobierno del Consell, pero sí si se hacía en el marco de Honores y distinciones, como le transmitió a la Hermandad Monárquica y se está finalmente haciendo», Fuster ha incidido en «no entender» el cambio de postura de los socialistas.

Unos socialistas con los que, el conseller insular ha dicho «coincidir en que se está instrumentalizado esta cuestión» pero ha diferido en quienes son los que lo están haciendo, pues para el equipo de gobierno del Consell «es el Partido Socialista» quienes «están instrumentalizando» la propuesta de nombrar a la princesa Leonor Hija Adoptiva de Mallorca porque la institución insular «espero, precisamente, a tener el sí del PSIB para evitar esto», ha incidido Fuster.

Finalmente, tras lamentar que hubiera una «filtración» de esta propuesta a los medios de comunicación que, según ha aclarado, «no vino por parte del Partido Popular», es más esta formación, «lo lamenta y es una cuestión que se abordó en la junta de portavoces de la institución insular para que no volviera a ocurrir». Fuster ha considerado que esta cuestión «es una excusa» y ha pedido al PSIB que «recapacite de aquí al próximo pleno y vuelva al consenso inicial».