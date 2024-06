El director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), Javier Ureña, ha afirmado que no leyó todos los anexos del expediente de reclamación parcial de las mascarillas -iniciado por el anterior Govern el 6 de julio de 2023- al firmar la resolución en agosto de ese mismo año, una actuación motivada por «confianza legitima» y para dar «continuidad administrativa».

Ureña ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga la compra de las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, la empresa de la 'trama Koldo', y ha apuntado que asumió la resolución sin tener toda la información y sin saber que el expediente estaba siendo investigado por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

«Si hubiésemos sabido que el expediente estaba siendo investigado le hubiésemos prestado más atención», ha apostillado, criticando que «todo el expediente estaba envenenado». «Se nos oculta información y luego se nos critica por no actuar con la intensidad que el expediente merecía», ha lamentado, en relación con las críticas de PSIB y MÉS per Mallorca por no leer todos los documentos anexos.

Por otra parte, ha remarcado que no tuvo contactos con nadie de Soluciones de Gestión. «Les puedo asegurar totalmente que ningún miembro de la empresa ha tenido absolutamente ningún contacto con ningún cargo directivo de este Govern, con ningún cargo directivo del Servicio de Salud y, por lo que nos consta, porque además así lo hemos auditado, tampoco con ningún funcionario», ha señalado.

Igualmente, Ureña ha subrayado que «nunca jamás» ha recibido ninguna indicación del PP sobre este expediente. También ha asegurado que no dio «en ningún momento ninguna indicación sobre el expediente» y ha hecho referencia a que la jefa de contratación del IbSalut, Laura Montserrat, ha dicho en su comparecencia en la comisión que no recibió ninguna indicación o presión al respecto.

En cuanto al expediente, el director general ha reiterado que la reclamación parcial «no tenía sentido» y que, por ello, se desiste. Según Ureña, del análisis del expediente se deduce que pueda haber vicios de nulidad en el perfeccionamiento del contrato, entendiendo que la empresa carece de objeto social, de solvencia técnica y de solvencia financiera.

Por otra parte, el director general del IbSalut ha hecho referencia a que no se ha admitido a trámite la denuncia del PSIB y que no se han abierto diligencias contra él. «Han sido mucho más diligentes a la hora de poner una denuncia que en reclamar una presunta trama corrupta que afecta directamente a su formación política», ha sentenciado.

Durante la comisión, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha acusado al compareciente de «mentir» y «difamar» y ha considerado que es «raro» que Ureña «no tuviera tiempo para leer todos los anexos de un expediente como este». «No cesaré en mi empeño de restituir a los ciudadanos de las Islas Baleares el quebranto producido por la compra de unas mascarillas», ha finalizado el director general.