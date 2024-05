El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido a trámite el recurso presentado por Obra Cultural Balear (OCB) contra el plan piloto de libre elección de lengua del Govern, según han confirmado fuentes de la entidad. Cabe recordar que la OCB presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal balear el pasado 17 de mayo con el objetivo de que el plan se suspendiera y no se aplicara el próximo curso. Entendían que el plan es «nocivo, ilegal y no equitativo», y por ello pidieron que no entrara en vigor hasta que se resolviera el pleito.