La comisión parlamentaria que investiga la relación del llamado ‘caso Koldo’ con Baleares está a pocos días de cerrar su ronda de comparecencias –lo hará el próximo lunes– sin la presencia del que fuera asesor del ex ministro Ábalos, que sí ha comparecido en la del Congreso. La razón: que el PP y Vox han informado de que no localizan a Koldo García en ninguna de las direcciones y que tampoco han aclarado nada en una consulta con el INE.

Así lo han indicado a la mesa de la comisión, a la que también anuncian su voluntad de no volverle a llamar más si el lunes no ha comparecido, algo que no se descarta al cien por cien pero casi. En caso de que acudiera, posiblemente no declararía pues está imputado en la causa judicial. Ayer jueves la Audiencia Nacional denegó a la Cámara una copia del expediente de instrucción que PP y Vox habían solicitado.

Vox también ha renunciado a la comparecencia del director de Air Europa que, en un primer momento, había reclamado. Ambos partidos han decidido acelerar las comparecencias para poder aprobar sus conclusiones el 7 de junio, dos días antes de las elecciones europeas. Después, pero eso ya será pasada la convocatoria electoral, se debatirán en el pleno del Parlament.

Armengol y Fuster, este viernes

Este viernes está prevista la penúltima ronda de comparecencias, que abrirá la presidenta del Congreso y ex presidenta de Balears, Francina Armengol. Después lo harán Marc Pons (en su calidad de dirigente de la ejecutiva estatal del PSOE), Juli Fuster, director general de IB-Salut cuando se compraron la mascarillas, y Rafael Marcote. Este último, que era el jefe de almacén, fue el que recibió las mascarillas en nombre del IB-Salut, y ahora ocupa un puesto de libre elección. Ascendió de categoría con el nuevo Govern.

Marcote y el director general del organismo, Javier Ureña, se reunieron este jueves en el almacén de Marratxí donde se acumulan los lotes de cubrebocas con Mercedes Garrido y Carles Bona, del PSIB, quienes solicitaron ver el material acumulado.Los altos cargos del IB-Salut les explicaron que las mascarillas no se habían enviado a los hospitales para uso sanitario aunque esa es una tesis que mantiene Vox. Sí es cierto que se remitieron (y luego se reclamaron) a un hospital para «uso logístico», eso es como depósito y posterior distribución.

Las mascarillas (1.479.865, según el dossier entregado durante la visita) aparecen identificadas como KN95 y FPP2. Y son de diferentes empresas de China, de ahí que la denominación sea diferente. Junto a las mascarillas que forman parte del envío que vendió la empresa Soluciones de Gestión (esta empresa no fabricaba, sino que compraba y vendía) hay restos de otros lotes.

Carles Bona indicó después de su visita que las mascarillas no habían sido destruidas, que estaban caducadas (hay varios lotes que indican que caducan en marzo de 2023) y que el hecho de que estén todas apuntan a que se compraron como reserva y no se distribuyeron. En aquella época, 2020, hubo varios cambios sobre la homologación de las mascarillas.