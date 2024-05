El grupo municipal Vox ha mostrado un severo malestar con el equipo de gobierno del Ajuntament de Palma ya que no se ha contado con ellos a la hora de presentar la batería de medidas contra la saturación turística. De hecho, el regidor de ultraderecha Ignacio Esteban ha señalado este jueves en el pleno del Ajuntament que «es evidente que estas medidas ponen en peligro el pacto. Si tienes un socio, tienes que pedirle su opinión. No puedes preentar las cosas sin consultarlo con tu socio de gobierno que sí le apoya». Esteban añadió que «lo que no es de recibo es presentar estas medidas sin haberlo consultado con nuestro grupo. Se debería haber hecho de otra forma y analizarlo en comisión».

Al principio de la legislatura, PP y Vox firmaron un acuerdo programático con más de 80 medidas que marcarían la senda de la legislatura. Sin embargo, el pasado miércoles el alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentó una batería de medidas, algunas de aplicación a corto plazo como la prohibición de todo tipo de alquiler turístico, la obligación de los take aways de limpiar los alrededores de su negocio o la prohibición de abrir un nuevo negocio con licencia de actividades de ocio nocturno como bar o discoteca si ha habido un cierre. Noticias relacionadas Bonet pide consenso a la izquierda y a Vox en sus medidas contra la congestión turística Más noticias relacionadas «Para nosotros es un tema muy importante la saturación y esta mesa con 140 personas expertas es una buena idea para gestionar el turismo pero las cosas no son tan fáciles. Tenemos que hacer las cosas paso a paso sin perjudicar a los diferentes sectores afectados y a los trabajadores» del sector turístico. Esteban precisamente ha mostrado una firme defensa de la bajada de impuestos y así se reflejan en el pacto programático. Sin embargo, entre las propuestas de Martínez se encontraba la subida de tasas de agua y basuras o la imposición de dos nuevas tasas para cruceristas. «Si queremos reducir la entrada de vehículos en la ciudad, habrá que crear aparcamientos disuasorios. Son infraestructuras para una ciudad que ha crecido. Es importante regular el turismo pero no hay que subir los impuestos. Además, primero está la democracia: ¿Qué quieren realmente los ciudadanos de este Ajuntament?», advirtió Esteban, portavoz de Vox, reflejando el visible malestar del grupo municipal ya que conocieron todas las propuestas poco antes de la rueda de prensa.