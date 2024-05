El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Baleares, Yoann Blanc (París, 1985) forma parte de una generación marcada por la crisis inmobiliaria de 2008 y los vertiginosos cambios tecnológicos que han revolucionado nuestra sociedad. Después de usar la inteligencia artificial (IA) y los datos con éxito en su empresa Todoesdata, quiere replicar esta fórmula en la entidad que lidera desde el pasado noviembre.

¿Cuáles son las líneas a seguir en su proyecto al frente de la AJE?

Nuestras líneas estratégicas son tres: innovación, sostenibilidad y corresponsabilidad familiar. Ahora mismo nos encontramos en la fase dos. La fase uno fue demostrar que el proyecto tiene valor y la segunda es proponer a las empresas públicas y privadas que colaboren económicamente en nuestros proyectos. Nuestra idea es crecer en número de asociados y contratar profesionales para trabajar de manera estable en proyectos concretos. Pronto crearemos comisiones de trabajo. El objetivo es contar con una parte de colaboradores privados por lo que hemos empezado a tantear a diversas empresas y notamos que les está gustando el proyecto. Nos encantaría que nos apoyaran para poder contratar antes de finales de año a una o dos personas.

¿Qué iniciativas van a impulsar en un futuro desde la asociación?

Estamos trabajando en varios proyectos, como desayunos con PalmActiva o un acto que realizamos recientemente junto al Cercle d’Economia centrado con la innovación. También estamos organizando el evento ‘En sus tacones’, con el que mediante la divulgación y el humor intentar cambiar y dar a conocer que las mujeres lo tienen más complicado para emprender por el hecho de ser madres.

¿El Big Data y la inteligencia artificial son a día de hoy las herramientas más importante para que una empresa sea rentable?

Balears tiene un problema grande de productividad. Es un lastre que afecta a España y al resto de Europa pero en nuestra comunidad es más acuciante. La única forma de mejorar esta situación son los datos y sus procesos. Ya no solo para ahorrar tiempo y dinero en una tarea determinada sino porque del proceso digital se pueden sacar unos datos y en base a analizarlos te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. No veo nada más potente para rentabilizar un negocio que trabajar bien los datos. Dentro de unos años todo pasará por la inteligencia artificial y es importante que la gente sepa que la IA son datos.

Su experiencia empresarial está marcada por la tecnología. ¿Cual ha sido su trayectoria laboral hasta hoy en día?

Estudié en el Liceo Francés de Palma y al terminar como quería ser empresario pensé que una buena base sería el Derecho por lo que me marché a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar esta carrera pero vi que la abogacía no era para mí y dejé la carrera. De Madrid me fui a Barcelona y empecé como chico de los recados del dueño de Restaura, un gigante especializado en la restauración de edificios que contaba con delegaciones en varias ciudades de España y capitales como París o Berlín. Era la época de la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa estaba en un concurso de acreedores del que consiguió salir y allí aprendí muchas cosas. Aunque no era una empresa tecnológica sí que experimentaron en ese sector por lo que con el conocimiento adquirido de esa experiencia nació mi primera proyecto, Alquilair, que todavía existe, dedicada a gestionar y alquilar pequeños hoteles.

¿Cómo decidió centrarse en la IA y la gestión de datos?

Durante la COVID mi empresa se hundió y, a raíz de eso, mi socio y yo, al que al igual que a mí también le interesaba la tecnología, nos concentramos en estudiar las posibilidades del dato y la IA. Realicé un master en ESADE centrado en cómo aplicar la IA al sector de los negocios y de esta manera nació el germen de Todoesdata, una empresa que actualmente tiene un recorrido de tres años, ahora nos estamos asentando y ya contamos con clientes que van desde empresas muy conocidas en la Isla a grandes multinacionales, entre ellas dos de las cinco farmacéuticas más importantes del mundo y otras corporaciones que forman parte de nuestro día a día. En Todoesdata luchamos por conseguir soluciones de datos e IA, es decir, recopilamos información en forma de datos, los canalizamos, los comprimimos y en base a eso les damos una utilidad determinada.

¿Qué sector económico de Baleares cree que tiene un gran potencial que no está siendo aprovechado?

Hay una parte importante de extranjeros que residen en Baleares y poseen empresas potentes en su país y que quieren mezclarse con la comunidad local y hasta ahora no lo han podido hacer. Tenemos una gran oportunidad para retroalimentarnos de lo que pueden aportar y ellos de colaborar, porque tu cuando vives en un lugar quieres colaborar para que la sanidad, la educación de tus hijos o las carreteras sean lo mejor posibles. En este sentido, desde la AJE estamos trabajando en un proyecto que se llamará IA Island para conectar empresarios extranjeros y residentes con el tejido económico local ya que todavía estamos desconectados los unos de los otros y si nos juntamos hay muchas y muy buenas oportunidades. Hay que ver el turismo y a los extranjeros que han decidido instalarse y vivir aquí como un aliado para crecer en otros sectores económicos.