La Acampada per Palestina en la Universitat de les Illes Balears ha acusado a la propia UIB de ser «cómplice con el genocidio», argumentando que la declaración aprobada en el Consejo de Gobierno de este lunes «se mantiene en la equidistancia de los comunicados anteriores».

Según han señalado varios miembros de la acampada a través de un vídeo, la intención de revisar los mecanismos de contratación de empresas, el señalamiento de que es necesario investigar las denuncias del genocidio que ha recibido el Tribunal Internacional o la «promesa abstracta» de abrir líneas de ayuda a estudiantes palestinos «no hacen que la UIB deje de ser cómplice con el genocidio».

Para la Acampada per Palestina, la declaración que aprobó el Consejo de Gobierno, que se reunió en una sesión extraordinaria para tratar las peticiones del colectivo, presenta «mentiras y equidistancias calculadas». «La UIB ha comentado que se encuentra a la espera de investigaciones de las Naciones Unidas que determinen que se trata de un genocidio», han subrayado, criticando que en el comunicado «no hay ni rastro de la condena explícita por una tierra palestina que sufre desde hace más de 75 años».

En esta línea, los estudiantes han hecho referencia a que sí que lo han declarado relatores de la ONU e instituciones públicas como la Universidad del País Vasco. Por ello, han exigido a la UIB que «condene públicamente el genocidio».

Según el colectivo, es «totalmente falso e insuficiente» que la universidad manifieste que no existen convenios o acuerdos con entidades académicas y/o económicas israelíes. «No ha revisado ni bloqueado todos sus proyectos y convenios también financiados con los fondos de la UE, los que también incorporan centros israelíes», han censurado, remarcando que sí lo ha hecho la Universitat de Barcelona.

La UIB señaló que no tiene relaciones económicas con empresas de Israel. Sin embargo, Acampada per Palestina «va mucho más allá» y exige «la desinversión en todas las empresas que financian el genocidio».

«Aunque el rector -Jaume Carot- reitere que defiende los valores de paz y respeto mutuo, en la rueda de prensa señaló que las actividades que se organizan en el campus en colaboración con el ejército, son compatibles con la promoción de modelos de resolución pacífica de conflictos», han lamentado.

Igualmente, han afeado al rector por decir que garantiza y promueve el derecho a la libertad de expresión cuando, según han apuntado, se han hecho «intentos de censura» solicitando la retirada de pancartas y la cancelación de actividades. Además, han considerado que «ha minimizado» los ataques ultras sufridos la pasada semana por parte de un estudiante de la UIB a un miembro de la acampada.

«Nos decepciona que, como ha dicho la prensa, el rector concluya que no irá más allá de las medidas que salen del Consejo de Gobierno», han explicado en el vídeo, subrayando que otras universidades han exigido públicamente a las instituciones autonómicas y del Estado cortar las relaciones con Israel. Con todo, Acampada per Palestina ha manifestado que «si la UIB no se compromete no es porque no tenga capacidades, sino porque se ha decantado por el bando de la complicidad». Ante esta situación, realizan una acción este miércoles.