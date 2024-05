Un palestino en Mallorca: «No basta solo con reconocer el Estado, lo han arrasado todo»

«En el punto de vista en el que estamos, reconocer el Estado de Palestina ya no basta, y no solo se trata de Gaza, sino que en Cisjordania la situación no es mejor. Todo está ocupado por colonos que tienen licencia para matar palestinos. Ya no hay sitio seguro, lo están arrasando todo. Es un genocidio en vivo y en directo». Son las declaraciones de Khaled Abunaim, palestino originario de Gaza que lleva en Mallorca 20 años. Es hijo de refugiados de Beerseba, una ciudad del sur del territorio que fue ocupada en 1948. Sus padres forman parte de las 2 millones de personas que intentan sobrevivir en la Franja.

Khaled ha sido uno de los pocos palestinos que residen en Mallorca que han querido hablar, a pesar de que este periódico se ha puesto en contacto con varias personas así como entidades. En esta entrevista, explica desde su punto de vista lo que significa que España haya reconocido el Estado palestino. Una declaración que, cree, no ha representado un cambio más allá de ser «un gesto simbólico sin más porque no van acompañados de otras medidas efectivas». Entre esas medidas, destaca la necesidad de que España rompa relaciones diplomáticas con la potencia sionista ocupante; que deje de vender armas y cooperar en materia de seguridad o tecnología; que este país presione a Inglaterra, a Estados Unidos y a otros países europeos para que «no alimenten más el conflicto» o, entre los puntos, que exigir el fin de la impunidad con la que se justifica el genocidio. Ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso al frente, Khaled no sabe cuál será el siguiente paso, pero «no parece probable que EE.UU, Reino Unido, Francia o Alemania vayan a reconocer el Estado de Palestina, ni mucho menos vayan a cambiar sus políticas de apoyo e impunidad a Israel». Por otra parte, no ve un final del conflicto a no ser que estos mencionados países y estados «dejen de apoyar al sionismo». «La resistencia palestina lleva 75 años sin desfallecer y muestra la voluntad y determinación de nuestro pueblo, incluso en situaciones extremas como Gaza. La cuestión es cuánto sufrimiento y asesinatos más está dispuesto a permitir occidente», destaca en su discurso. Ante todo, se muestra agradecido por la solidaridad mallorquina: «Bastaría con mencionar las manifestaciones y los actos realizados por Mallorca per Palestina y Ciutadans per Palestina para saber que nos sentimos arropados. Y mira en la UIB y las acampadas...esto no se había visto en décadas. Doy gracias a la gente libre que lucha por la causa».