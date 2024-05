El Parlament ha rechazado este martes una proposición no de ley (PNL) presentada por Més per Mallorca por la que se pedía al Estado impulsar los cambios normativos necesarios para reducir el número de vuelos y de pasajeros de los aeropuertos de Baleares.

Del mismo modo, se ha rechazado instar al Gobierno a reducir las horas de operativa de los aeródromos de las Islas en la temporada de verano a efectos de reducir el número de vuelos; realizar los cambios normativos para poner fin a los vuelos privados en los aeropuertos de las Islas, y a paralizar todas las obras y proyectos de ampliación.

También se ha denegado que el Parlament se manifieste contrario a los procesos privatizadores en sectores estratégicos como es la gestión aeroportuaria, e instar al Gobierno de España a iniciar un proceso de reversión.

Cabe resaltar que un punto de la iniciativa sí ha salido adelante, por el cual se pide instar al Estado y al Govern a realizar las negociaciones y cambios legislativos necesarios para hacer efectiva la participación de la Comunidad en la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general.

Intervenciones de los grupos

El encargado de defender la iniciativa ha sido el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa, quien ha criticado «la AENA de Mauricio Lucena y de Óscar Puente», que quiere «ampliar los aeropuertos no porque sea necesario, sino porque genera dividendos». «Los mallorquines no podemos más. Sí, pretendemos vivir en nuestra casa, pretendemos ir a la playa estando tranquilos sea el mes que nos dé la gana. Hace falta poner remedio e ir a la raíz del problema, le guste o no a Vox», ha sentenciado el ecosoberanista, recordando que los aeródromos son «la puerta de entrada».

De su lado, el diputado socialista Ares Fernández ha defendido la necesidad de un cambio de modelo, poniendo de relieve la manifestación desarrollada el fin de semana, que dice que «turismo sí, pero no a toda costa». Con todo, ha avanzado su abstención en algunos de los puntos de la iniciativa de MÉS, considerando que el foco debe estar también en otras cuestiones como la vivienda y pidiendo declarar a Baleares como zona tensionada.

La siguiente en intervenir ha sido la diputada del PP Margalida Pocoví, quien ha asegurado que el Govern defiende una transformación del modelo para «crecer en valor y calidad» y tener «menos congestión y más bienestar». Ante esta postura, ha valorado la creación de la mesa para el pacto social y político para la sostenibilidad económica, social y ambiental de Baleares, y ha pedido llevar este tipo de propuestas -como la de MÉS- a la citada mesa.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox en el Parlament Maria José Verdú ha avisado que «el turismo no es solo números, es supervivencia para muchas familias». Y el último en intervenir ha sido el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha pedido tener en cuenta el «aforo» de la isla, avisando de los resultados negativos que tiene superarlo y defendiendo que la iniciativa pide, precisamente, «cerrar la puerta». «Tenemos que reducir la capacidad de entrada de los aeropuertos, de los puertos y limitar la entrada de coches», ha reivindicado.