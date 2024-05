El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha pedido este martes en el pleno del Parlament que las protestas sean pacíficas y ha dicho compartir reivindicaciones «que se puedan hacer incívicamente y que perjudiquen a todos y que tengan por objetivo colapsar» el aeropuerto de Palma. Bauzà ha recordado que bloquear un aeropuerto está tipificado como delito, ha criticado esta propuesta que se hizo en una asamblea ciudadana sobre la masificación turística y ha dicho que el Govern respeta todas las opiniones y las considera legítimas «mientras se hagan de forma cívica».

En el turno de preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, la diputada de Vox María José Verdú ha pedido a Bauzà un refuerzo de la seguridad en el aeropuerto y que «se monitoree de cerca las actividades de esta plataforma antiturística» que quiere «causar un caos innecesario», para «abortar cualquier amenaza». Bauzà le ha recordado que las competencias son del organismo gestor Aena, que sería el que, llegado el caso, se coordinaría con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Ha recalcado que «colapsar Son San Joan no tiene cabida en la sociedad» y ha advertido de que «las medidas antisistema para reivindicar una determinada cuestión, ponen en peligro el día a día de todo el mundo». «Las protestas deben ser pacíficas y sin poner en peligro la seguridad de todos», ha concluido. Bauzà ha respondido también a otra pregunta del diputado socialista Àlex Pitaluga sobre qué medidas estudia para solucionar el problema de la saturación si no quiere decrecer turísticamente, que el Govern plantea herramientas tecnológicas para regular los flujos, combatir la oferta ilegal y esperar a las propuestas de la mesa de diálogo sobre esta cuestión que se puso en marcha el miércoles pasado.

«Nuestros hijos no encuentran vivienda, no podemos aparcar en nuestros pueblos, cierran los negocios de toda la vida y no podemos acceder a nuestras playas ¿no cree que necesitamos pasar a la acción hoy mismo?», ha reclamado Pitaluga. Bauzà ha defendido el planteamiento del Govern en pro de «la sostenibilidad económica, social y medioambiental todo en el marco de la mesa de diálogo social y político estrenada el miércoles pasado».

También plantea gestión con herramientas tecnológicas para mejorar los flujos de turistas y residentes y «combatir de manera decidida a los ilegales, sean viviendas, taxis, comercios o venta ambulante, a todo aquel que se aprovecha de la situación». Pitaluga ha reprochado a Bauzà que en los últimos años se hayan creado 115.000 plazas turísticas en Baleares como consecuencia de leyes del PP y ha acusado como «máximo responsable» al actual alcalde de Palma y exconseller de Turismo, Jaime Martínez.

El socialista ha recalcado que el PP ha votado «sistemáticamente contra cualquier limitación de plazas turísticas» y ha reprochado que «ahora quieren hacer como que hacen alguna cosa y hablan de esperar al otoño cuando la gente está desesperada». Ha cuestionado la credibilidad del Govern en esta cuestión «cuando el viernes aprobaron una amnistía en rústico ilegal» y ha insistido en reclamar al conseller de Turismo que sea «más valiente», porque «decrecer en carga puede facilitar el crecimiento económico volviendo el buen turismo que aporte beneficio al residente y que sea una buena experiencia para el visitante» y porque «llega tarde».

Bauzá ha puesto en duda cómo puede llegar tarde un Govern del PP que lleva 10 meses, cuando los socialistas gobernaron 8 años y ha abogado por, «entre todos, conseguir una mayor convivencia sobre todo por la comodidad de los residentes». Según el conseller, las medidas a aplicar contra la saturación saldrán del consenso, porque «hace falta una diagnóstico y hace falta una escucha activa y datos». En opinión de Bauzà «es necesario que todos los implicados pongan de su parte, escuchar y aportar y dejar de trabajar con percepciones». «La suma de esfuerzos siempre es positiva y estoy seguro de que con el talante demostrado en todas las intervenciones del miércoles pasado, esta mesa será muy productiva», ha concluido.