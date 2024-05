La consultora internacional Mabrian ha desarrollado «una hoja de ruta para alejar los destinos del sobreturismo». Se trata de un libro blanco en el que la firma aboga por incluir el problema de la saturación turística «como asunto central» en las estrategias de sostenibilidad de los territorios y que llega en un momento en que la movilización ciudadana al respecto en Baleares está alcanzando cotas no vistas nunca antes.

La firma, especializada en servicios de inteligencia turística a nivel mundial y principal proveedor de datos para la Agencia de Estrategia Turística de Illes Balears (AETIB), califica de «crucial» abordar la problemática del sobreturismo, y señala que, de hecho, el último año cerca de la mitad de los viajeros a nivel global evitaron destinos sobresaturados. No obstante, se considera que los turistas todavía no vinculan políticas e iniciativas de sostenibilidad con la elección de destinos no saturados. Así, solo entre el 13 % y el 21 % de los viajeros considera visitar destinos menos concurridos como una práctica sostenible.

«Entender el alcance de la concentración de alojamientos y atracciones es crucial, tanto para aumentar el confort de los viajeros como para garantizar el bienestar entre los habitantes del destino», señalan desde Mabrian para poner como ejemplo el caso de la oficina de Turismo de la región de Tamarindo, en Costa Rica, la cual utilizó un sistema de inteligencia de datos para mapear la densidad de alojamientos turísticos. Posteriormente se impulsó una reducción del 16 % de la concentración de la oferta que se tradujo en sensibles mejoras en los índices de satisfacción entre residentes y visitantes.

Así, Mabrian y su socio en la elaboración del libro blanco, Phocuswright, abogan por diseñar medidas y políticas «mejor segmentadas» y dirigidas a clarificar los problemas de saturación turística de determinados destinos entre los potenciales visitantes. Asimismo, se propone reducir la dependencia de mercados emisores a través de una mayor diversidad de la oferta y de su distribución a lo largo del año para «reducir la demanda estacional y la presión».

Además, se apunta que un destino menos afectado por el sobreturismo «tiende a tener una distribución más uniforme del gasto en todo su territorio».

El objetivo del documento es ayudar a los territorios a la creación de modelos propios de sostenibilidad turística. La Organización Mundial del Turismo (OMT) abordó el problema de la saturación turística en 2018, una cuestión que no ha vuelto a tocar desde la pandemia. En ese momento presentó un informe que recogía un total de once estrategias para gestionar los flujos de visitantes en destinos con este problema. Entre esas recomendaciones figuran acciones como promover la dispersión y segmentación de los visitantes a nivel territorial y temporal; estimular nuevas atracciones e itinerarios; renovar y adaptar la legislación y regulaciones sectoriales; crear experiencias para residentes y para visitantes o mejorar las infraestructuras.