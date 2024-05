En un principio, el viaje de Laura a Bilbao tan solo tenía un solo propósito: asistir a la final de la Champions Femenina que se celebró el pasado sábado para apoyar al Barça, en concreto a las jugadoras mallorquinas Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Cata Coll y Lucía Corrales, que forman parte del equipo. Se trata de un viaje que planeó con cuatro meses de antelación y cuya intención no era más que ver jugar a sus ídolos del fútbol y dar apoyo al deporte femenino. Sin embargo, mientras cruzaba la Plaza Biribila, en el centro de la ciudad, observó un cartel publicitario junto a la parada de bus que no pudo ignorar. En concreto, se trataba de un póster que anunciaba Mallorca como destino turístico bajo el lema de «Tú, Baleares y el ritmo de las olas» y que adjuntaba, además, un precio de vuelo de 19 euros.

Cabe destacar que, en estos momentos, Mallorca se ha visto inmersa en varias quejas y manifestaciones contra la masificación turística que no parece que vayan a remitir pronto. Eso Laura lo sabe bien, pues forma parte de la ciudadanía hastiada de las playas saturadas y de las carreteras congestionadas y que le quiere poner solución. «Es algo que nos incumbe a todos los que vivimos y amamos nuestra tierra», recalca. Así, al verse en la tesitura de que no podría asistir la manifestación que se convocó el pasado sábado para hacer algo contra esta situación, decidió poner su «granito de arena» y pegó un papel junto al reclamo publicitario que comenzaba con las siguientes palabras: «Baleares está muy saturada. Si queréis ayudarnos no vengáis por ahora».

No em podía anar de Bilbao ... Sense queixar-me i de pas donar les gràcies a una ciutat que ens desitja lo millor en aquesta causa... "Hem de sortir més al carrer" diuen... https://t.co/y2b6A5w6uO — Laura Barceló (@Ashura_chan) May 27, 2024

Laura recalca que no tiene «nada contra el turismo nacional que viaja a conocer las islas cuando puede, tan solo quería dejar un mensaje en el que pedimos ayuda». De hecho, el mensaje en el póster continúa así: «Os acogeremos con gusto si logramos revertir esta situación insostenible. Vuelos a 19 euros, pero alquileres a 1.900». Igualmente, ha remarcado que lo que quería trasmitir es que «ojalá puedan visitar nuestras islas en condiciones de poderles atender como merecen y no en esta situación de hastío y masificación».

Y es que este texto no solo ha causado impresión en Bilbao, donde varias personas, según declara Laura, se han parado a leer el mensaje completo. En redes sociales no ha tardado en hacerse viral tras que el presentador mallorquín, Àngel Aguiló, publicara la foto en su perfil dando apoyo a la causa. Tras eso, se han sumado varios internautas con comentarios como «es la verdad», «mensaje y fotón» o «lo mismo digo para Barcelona». Por su parte, tras la publicación de la fotografía, Laura quiso lanzar un mensaje en contra de la masificación turística: «No podía irme de Bilbao sin quejarme y de paso dar las gracias a una ciudad que nos desea lo mejor en esta causa. ‘Hay que salir más a la calle’, dicen».

Palma, contra la saturación turística

El mensaje de Laura viene a colación con el clima de crispación y enfado actual por parte de la sociedad mallorquina tras experimentar grandes cifras de ocupación turística estas últimas semanas. De hecho, el pasado sábado se realizó una manifestación en Palma donde asistieron más de 10.000 personas en contra de la masificación turística y a favor de la vivienda digna. La protesta, que llevaba por bandera lemas como «Mallorca no se vende» o «Si nos quitan el techo, nos quitan el futuro», ha dejado imágenes tan virales en redes sociales como la de una pareja que iban de payés esclavizado por una ejecutiva de una inmobiliaria de lujo.