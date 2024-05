«Nosotros haríamos más ahora si gobernásemos». Es la respuesta del portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a la constitución de la mesa contra la masificación turística que ha puesto en marcha ele Govern de Marga Prohens. Tras la manifestación del pasado sábado en la que miles de personas salieron a la calle, el portavoz socialistas no ha hecho una autocrítica tan rotunda como el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, pero sí ha reconocido que el anterior Govern podría haber hecho más contra la saturación.

«¿Se podía haber hecho más? Sí», ha dicho, pero ha defendido que el anterior ejecutivo adoptó medidas valientes durante su mandato. "Yo sí valoro la ley que aprobó Biel Barceló, no sé si lo ha hecho Lluís Apesteguia", ha contestado. Ha recordado «que se le dijo de todo» y que tanto al vicepresidente como la presidenta Francina Armengol se les acusó de turismofóbicos, pero defendió que se trata de una buena ley que fue la primera norma que puso límites y que abordó el decrecimiento.

"Quizá el techo que fijamos debería haber sido menor, pero por eso hicimos una moratoria para eliminar plazas«, ha dicho pero ha señalado al PP para recordar que »dijo de todo« y que intentó »tensionar« a las patronales con esta norma y votó a todo que no». «Adoptamos medidas valientes», ha defendido, y ha indicado que Baleares es un «referente» en la limitación de cruceros y en moratoria turística, aunque ha reconocido que es el momento de «ir a más».

Con respecto al Govern, ha criticado que hable de limitaciones mientras aprueba una ley «depredadora del territorio» y ha recordado que Prohens pide datos antes de tomar medidas contra la saturación, pero no ha hecho ningún estudio para legalizar viviendas y aparcamientos en suelo rústico, «unas medidas que fomentarán la especulación». Ha denunciado que lanza un «mensaje perverso» de que cuando llegue el PP lo legalizará todo.

"No están escuchando a la sociedad, que piden que se declare zona tensionada a todas las islas«, ha dicho. Ha recordado que esa fue una de las principales reivindicaciones de los manifestantes »pero el PP dice que no lo hará.«. También ha considerado que no es »casualidad" que las dos manifestaciones más importantes de los últimos años se hayan hecho contra el Govern de Marga Prohens. Ha pedido al Govern que pare el decreto ley de legalización en rústico y que no se convalide en el Parlament.