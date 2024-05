La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este miércoles el Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat de les Illes Balears, una iniciativa que pretende aunar los esfuerzos de toda la sociedad balear para reformular el modelo turístico. La líder del Ejecutivo ha señalado que «la congestión está comprometiendo la competitividad turística». Y ha lamentado que «ojalá hubiéramos llegado antes a esta Mesa pero llegamos ahora, esto no va de buscar culpables».

De esta forma, el Govern balear ha celebrado este miércoles la primera reunión para sentar las bases de un nuevo modelo turístico para las Islas ante el «malestar social» existente y la congestión, por lo que «ha llegado el momento de adoptar decisiones difíciles» y transformar el modelo económico. También ha aprovechado la ocasión para señalar que «no somos una excepción, basta con mirar a Madrid, Londres, Roma, ...». «Los turistas son y siempre serán bienvenidos, pero no nos tenemos que engañar», ha apostillado.

Durante su intervención, Prohens ha señalado que la economía de Baleares se ha desarrollado hasta ahora con un patrón de crecimiento basado principalmente en «volumen y cantidad» y se ha mostrado «incapaz» de crecer en «valor o calidad». Esta transformación que pretende el Ejecutivo está «pensada» de manera fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas Baleares, de sus residentes. «El turismo tiene unas externalidades negativas que hace falta afrontar y gestionar para minimizar», ha dicho.

«Reconocer el valor del turismo para esta comunidad no es incompatible con una realidad incontestable: no se puede seguir creciendo en volumen», ha añadido. Este cambio de modelo no estará activo ni en un año ni en dos, ha advertido, sino que es el momento de analizar la situación con datos para concretar futuras medidas y «garantizar la convivencia» entre residentes y visitantes, así como salvaguardar el medioambiente.

Por otra parte, la líder del Ejecutivo ha anunciado que ha decidido designar a Antoni Riera, director de Impulsa Balears, como responsable principal del Comité de Expertos que supervisará las propuestas extraídas de los grupos de trabajo que el Govern mantendrá con los distintos sectores. «Hemos pensado en un profesional independiente y de prestigio que no empieza de cero», ha asegurado. «Todos compartimos diagnóstico y la necesidad de actuar», ha concluido Prohens en la primera sesión de 'la Supermesa'.

El primer encuentro de la oficialmente bautizada como Mesa pel Pacte Polític i Social per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears se ha celebrado este miércoles en la Escuela de Hostelería de la UIB. A ella han asistido representantes del mundo empresarial, económico, académico, cultural o político de las Islas, pasando por organizaciones sindicales, federaciones de vecinos o diferentes asociaciones de la sociedad civil. «No quiero que esto sea el pacto del PP ni del Govern, quiero que sea un documento en el que todos nos veamos reflejados», ha asegurado Prohens.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca y el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, ha acompañado a la presidenta en la primera mesa. También estaban presentes, el conseller ejecutivo de Turismo del Consell Insular de Formentera, Artal Francesc Mayans; y el alcalde de Palma; Jaime Martínez.

Baleares recibió el pasado año casi 18 millones de turistas y este año las reservas para el verano han aumentado un 15 %, ha subrayado la presidenta. De manera expresa, Prohens no se ha referido a ninguna medida concreta. Este pacto «no va contra ningún sector ni ninguna actividad: todos somos necesarios, no buscamos culpables ni criminalizar a ninguno (...), lo tenemos que intentar», ha querido dejar claro la presidenta, que ha añadido: «Todos estamos delante de una oportunidad que no podemos ni queremos desaprovechar».

En este contexto ha dicho que no puede replantearse cada cuatro años, cuando se celebran las elecciones autonómicas, el modelo turístico. «Debemos sentarnos, escucharnos y llegar a consensos en las líneas maestras de nuestro modelo económico», ha defendido. En primer lugar, el Govern pondrá en marcha una macroencuesta entre los residentes de Baleares para conocer su opinión, cuantificará el tráfico de este verano en las principales carreteras y monitorizará la afluencia de visitantes a zonas turísticas y a determinados enclaves naturales.

El plan de trabajo de este pacto cuenta con 7 grandes objetivos, como diversificar productos y sectores, promover políticas contra la saturación, garantizar la preservación del medioambiente y mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones turísticas y también con el sector.