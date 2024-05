Més per Mallorca ha registrado este lunes una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno de España que reduzca el número de vuelos que llegan a los aeropuertos de Baleares porque «ya basta de que Aena explote el aeropuerto pensando exclusivamente en los dividendos, de que el 20 por ciento de los beneficios del gestor aeroportuario vengan de los aeropuertos de las Islas, ya basta».

Así lo ha anunciado este lunes, en rueda de prensa, el diputado de Més Ferran Rosa, quien ha considerado que «aquí, en Baleares, los ciudadanos también tienen derecho a tener una vida digna». Y, por este motivo, ha continuado, «hace falta que se reduzcan los números de vuelos porque no se puede tener unos aeropuertos que, año tras año baten récords --en lo que va de año, con datos del mes de abril, se supera en más de 400.000 los pasajeros del año pasado, por lo que no es posible ni imaginar qué sucederá en los meses de julio y agosto».

En cuanto a la reducción de vuelos y pasajeros, la propuesta detalla que se acometa especialmente en los meses de abril a septiembre. Según Rosa, «Mallorca ya no está masificada, Mallorca vive el colapso» y ha señalado que una de las principales medidas de decrecimiento que puede tener efecto en el presente es esa reducción de forma urgente de vuelos y pasajeros en los aeropuertos de las Islas. Ha defendido la proposición no de ley de MÉS per Mallorca que pide al Gobierno central cambios normativos y de operativa para reducir el vuelos y pasajeros y poner fin a los vuelos privados. Insta también al Gobierno a paralizar las obras y proyectos de ampliación de los aeropuertos de Baleares y a revisar de forma urgente los documentos de ordenación y planeamiento de cara a asegurar una reducción de la presión turística.

Además, la proposición no de ley del partido ecosoberanista insta al Gobierno y al Govern balear a llevar a cabo las negociaciones y cambios legislativos necesarios para hacer efectiva la participación de la comunidad autónoma en la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, de acuerdo con el punto 15 del artículo 32 del Estatuto de Autonomía. «Tener las llaves de las puertas de entrada y salida de nuestra casa es imprescindible», ha defendido Rosa. Por último, la propuesta plantea también que el Parlament se manifieste contrario a los procesos privatizadores en sectores estratégicos como la gestión aeroportuaria, e insta al Gobierno a iniciar un proceso de reversión.