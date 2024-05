En un reciente pleno del Parlament, el que se celebró el pasado 12 de marzo, se aludió 80 veces a la presidenta actual Congreso, Francina Armengol. Aquel día –y eso puede explicar el motivo– se debatía una propuesta de Vox para crear una comisión investigadora sobre la compra de mascarillas en abril de 2020, cuando era presidenta del Govern.

Pero la primera alusión de aquel día no fue en el marco de ese debate, sino en una respuesta del conseller d’Educació, Antoni Vera, sobre la gestión de su departamento. Y éste recordó la gestión de Armengol. Y también en esa sesión, el vicepresidente Antoni Costa aludió a la ex presidenta por las mismas razones cuando le formularon una pregunta desde el grupo socialista.

Aquel día no hubo prácticamente nadie del Govern, tampoco su presidenta, que no la nombrara. Idoia Ribas, entonces portavoz de Vox, se refirió varias veces (como ya había hecho en intervenciones anteriores) a lo que llamó «’octenio’ negro de Armengol», en referencia a los años que fue presidenta: de 2015 a 2023.

El Parlament de la XI Legislatura ha celebrado 36 plenos entre el de su constitución, el 20 de junio de 2023, y el del 14 de mayo, el último transcrito en el Diario de Sesiones en el momento de elaborar esta información. Según el rastreo de este diario, en 27 de esos plenos se han producido alusiones a Armengol, tanto desde el Govern, como desde el PP, desde Vox y desde los grupos de la oposición. Armengol sólo participó en dos plenos de la legislatura, el de la constitución de la Cámara y en el de la sesión de investidura de Marga Prohens como presidenta.

El pleno de investidura se celebró entre el 3 y el 6 de julio –se precisaron dos votaciones– y hubo 69 alusiones a la presidenta anterior, que fue quien replicó al discurso de Marga Prohens en nombre del PSIB. Para entonces, ya sabía que esa sería su última intervención en la Cámara pues había aceptado encabezar las listas del PSOE por Balears para las generales de julio.

La socialista Amanda Fernández fue la primera en referirse a la ex presidenta en el pleno del 2 de septiembre. Fue al «felicitar» al Govern por mantener –dijo– su proyecto de educación gratuita de 0 a 3 años. A la semana siguiente, llegó la primera alusión desde el Govern. Fue del conseller Sáenz de San Pedro, cuando se refirió a un «incumplimiento» de Armengol.

Desde el Govern la media de alusiones por pleno a Armengol es de 3 a 5 veces. Hubo 27 durante una comparecencia de la consellera Vidal sobre Metrovacesa. Casi siempre que Prohens alude a su antecesora, lo hace respondiendo a Vox, como cuando su portavoz le preguntó por el acuerdo con Junts. Y dijo que «el objetivo es mantener en la silla a Sánchez y Armengol».

Hay un asunto que lleva al PP, a Vox o a la propia Prohens a no olvidarse de la ex presidenta: el Hat bar. «Armengol nos confinó y se fue de copas» dijo Buades (Vox) en una pregunta a la consellera Cirer el pasado 13 de febrero. El 27 de ese mes entró la primera pregunta sobre el ‘caso Koldo’ y en esa sesión hubo 17 alusiones. Pero el récord no llegó hasta el 12 de marzo.