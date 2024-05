La comisión de investigación de las mascarillas del Parlament balear ha aprobado modificar el plan de trabajo, de modo que se han cambiado las fechas de algunas de las comparecencias previstas, habilitar los sábados para realizar sesiones de la comisión y adelantar la presentación de conclusiones al 5 de junio. Así lo ha acordado la sesión de comisión de este viernes, a instancias de PP y Vox y con los votos a favor de ambas formaciones y los votos en contra del PSIB y MÉS per Mallorca. De este modo, se ha adelantado la fecha límite para presentar las conclusiones al 5 de junio a las 14.00 horas, cuando estaba prevista para el día 7 de junio. De este modo, la comisión se reunirá el próximo 7 de junio para aprobarlas. En cuanto a las comparecencias, estaba previsto que finalizaran el viernes 7 de junio pero, con la modificación de plan de trabajo, finalizarán el 3 de junio.

Se han cambiado las fechas de diferentes comparecientes y se ha añadido un día, el sábado 1 de junio, que contará con dos comparecientes. En concreto, se han cambiado las fechas de las comparecencias de Antonio Mascaró (prevista para el 4 de junio y ahora citado el 20 de mayo), Joan Gual de Torrella (del 27 al 28 de mayo), Laura Montserrat (27 de mayo a 3 de junio), Juan Carlos Cueto Martín (del 20 al 28 de mayo), Javier Hidalgo (del 7 de junio al 28 de mayo) y Antoni Costa y Javier Ureña (del 7 al 3 de junio). Por otro lado, Daniel Sierra, citado el próximo lunes 20 de mayo, ha informado que no comparecerá. Así, la lista completa de comparecientes pactada la forman Manuel Palomino (14 de mayo), Arturo Molina, Beatriz Orejudo, José Miguel Pérez y María Alemany (17 de mayo), Víctor de Aldama, Antonio Mascaró e Íñigo Rotaeche (20 de mayo), Jaume Far (21 de mayo), Koldo García, José Luis Ábalos, Iago Negueruela y Patricia Gómez (24 de mayo), Rosario Sánchez, Joan Gual de Torrella, Concepción Saavedra y Emiliano García-Page (27 de mayo), Juan Carlos Cueto Martín y Javier Hidalgo (28 de mayo), Francina Armengol, Marc Pons, Juli Fuster y Rafael Marcote (31 de mayo), María Isabel Berga e Ignacio García (1 de junio), Israel Pilar, María Somalo, Laura Montserrat, Javier Ureña y Antoni Costa (3 de junio). Por otra parte, la comisión de este viernes ha aprobado por unanimidad retirar del plan de trabajo la documentación relativa a 'Expediente de adjudicación de compra de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. por parte de Puertos del Estado'.

El PSIB acusa a PP y Vox de «electoralistas»

El PSIB ha acusado a PP y Vox de querer aprobar las conclusiones de la comisión antes de las elecciones europeas, que se celebran el próximo 9 de junio. Así, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha considerado que la modificación del calendario «no permite trabajar con seriedad y rigurosidad». Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lamentado que se propone un funcionamiento «totalmente diferente» puesto que, con estos nuevos plazos, ha asegurado, no se podrán añadir más comparecencias ni requerir más documentación. «Dar entre día 3 y día 5 para elaborar las conclusiones no es hacer aquello que nos habíamos encomendado», ha dicho.

El portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateos, ha afeado a Negueruela por «faltar al respeto» y ha asegurado, respondiendo a Lluís Apesteguia, que «no hay ningún problema» en solicitar más comparecencias o documentación. El 'popular' ha indicado que el adelanto de las conclusiones responde a que se puedan llevar en el último pleno parlamentario de este periodo de sesiones. En esta misma línea, la portavoz de Vox en la comisión, Patricia de las Heras, ha reclamado «decoro y respeto», remarcando que es «falso» que el ámbito sea «electoral». «A mi grupo le es indiferente que se apruebe antes o después de las elecciones», ha asegurado.