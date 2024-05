Relevo en el colegio Montesión: Carlos González sustituye a Rafel Barceló como director

Cambios en el colegio Montesión de Palma. El actual director del centro, Rafel Barceló, dirigirá ahora la Dirección General de la nueva Fundación Jesuitas Centro-Este, y su cargo lo ocupará Carlos González, que hasta la fecha era director de Bachillerato.

En una carta a la comunidad educativa, Antonio Allende, delegado de Educación de la Compañía de Jesús, explica que «me alegra comunicaros que el Padre Provincial, después de haber realizado las consultas pertinentes, y teniendo en cuenta los informes que se han remitido sobre el particular, ha decidido nombrar para la Dirección del colegio a D. Carlos González Martínez. Le felicitamos por ser merecedor de la confianza que depositan en él y le agradecemos su entrega y disponibilidad. Al mismo tiempo, agradecemos a D. Rafel Barceló Tomàs sus años de director».

La misiva añade: «Juntos pedimos a Dios que les inspire para que en las responsabilidades y tareas que asumirán el próximo curso puedan acertar y seguir prestando un excelente servicio a toda la comunidad educativa». La toma de posesión de Carlos González tendrá lugar en los primeros días de septiembre. Por su parte, Rafel Barceló, que sustituyó en el cargo al primer director laico, Jaime Llabrés, también ha remitido una carta abierta a los padres de alumnos, en la que explica los cambios en el organigrama que se van a llevar a cabo.

Carlos González.

Javier Bestard, según detalla Barceló, pasará a coordinar a nivel nacional «el equipo de líneas de fuerza que, como sabéis, trabaja las líneas de identidad pastoral de todos los colegios. Javi es un referente en la identidad y la pastoral de la escuela, la Compañía no se equivoca en apostar por su figura como coordinador».

El actual director del centro docente ha tenido cariñosas palabras para su sucesor: «Desde el inicio del próximo curso será Carlos González quien coja la dirección de todo el centro como nuevo director titular de Montesión. Quiero agradecerle su disponibilidad y valentía. Desde la experiencia y el saber hacer de todos estos años en la dirección de Bachillerato, no tengo ninguna duda que Carlos sabrá encontrar nuevas oportunidades de crecimiento y transformación para nuestro colegio».

Por último, aborda su relevo en los siguientes términos: «Por lo que hace que hace a mi persona, los diez años en los que he tenido la oportunidad de liderar Montesión han sido tiempos intensos, llenos de retos, donde me he sentido acompañado por un equipo de profesionales que siempre han dado la cara».

Por último, Felio Bauzá, en calidad de presidente de la Cofradía de El Silencio de Montesión, ha apuntado que «Carlos González es un gran activo, muy humano y un gran docente. Su solvencia es incuestionable como persona y como director de Bachillerato».