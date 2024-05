Danelis lleva intentando, sin éxito, desde hace más de un mes y medio conseguir una cita previa en la Oficina de Extranjería de Palma. «Me ha sido imposible, cada día lo he intentado y siempre me aparece un mensaje que me dice que no hay disponibilidad», asegura. «He intentado también conseguir hora en las oficinas de Menorca pero tampoco hay manera», lamenta.

«He llegado a mirar de hacer la gestión en otras provincias, pero lo suyo es hacerla donde uno reside y no tener que irme hasta, por ejemplo, Asturias», explica. Danelis lleva viviendo en Mallorca más de 15 años, cuando llegó ya era mayor de edad y consiguió la tarjeta residencial de larga duración. Trabaja como dependiente en una tienda de ropa y necesita renovar el NIE porque sino «puedo perder el empleo». Incluso ha valorado hacer el trámite a través de una Gestoría que le pide 200 euros por ayudarla a conseguir un justificante, mientras sigue intentando lograr cita, ya que el 4 de junio caduca su documentación. Danelis cree que no es la única en esta situación, ya que «tengo una amiga en la Policía Nacional que me dice que está imposible conseguir una fecha».