La oposición en el Parlament da la bienvenida al cambio de discurso de Marga Prohens en relación con la necesidad de establecer límites a la saturación, pero al mismo tiempo duda de la voluntad real de los 'populares' para afrontar medidas de calado. PSIB y Més han afirmado este lunes que las palabras de la presidenta chocan con las acciones del Govern y piden que la mesa de diálogo que ha propuesto el Govern sobre esta materia no quede en una foto. «Si la presidenta va en serio, que pare la ley ómnibus», ha dicho Pons. El dirigente socialista ha pedido además que, en esa nueva política de poner límites, empiece por limitar los precios de los alquileres, además de reclamar una comparecencia de la presidenta para que explique qué piensa hacer.

«Hemos pasado del discurso de la libertad económica y lucha contra la turismofobia a pedir limitaciones», ha dicho. Pons cree que el anuncio de la presidenta no es congruente con algunas medidas que ha tomado el Ejecutivo como la marcha atrás a la compra de los 88 pisos a Metrovacesa, el aumento de densidades en los núcleos urbanos o el aumento de la velocidad en la vía de cintura. Ha destacado que en la pasada legislatura se tomaron medidas como limitar la entrada de coches en Formentera, la limitación de cruceros y medidas contra el turismo de excesos.

«Celebramos que haya abandonado el 'Sos Turismo' y se haya sumado a la mayoría social de personas que creemos que el turismo ha rebasado todos los limites y afecta a la calidad de vida de las personas y a la propia experiencia turística», ha dicho el portavoz de Més Lluís Apesteguia. Ha alertado de que las islas viven un momento «de colapso turístico» y ha señalado que la reducción de plazas que anuncia el Consell no supondrá una reducción de turistas.

Según Més, en las Islas sobran unos 6 millones de turistas en un modelo económico extensivo que no crea riqueza, por lo que ha abogado por un plan de reconversión económica que permita crear nuevos empleos basados en la reindustrialización de las islas. «No basta con lo que han anunciado la presidenta», ha dicho Apesteguia, que ha abogado por políticas de decrecimiento urbanístico que vengan acompañadas de medidas de limitación en puertos y aeropuertos. «Participaremos activamente en una mesa de diálogo si es para trabajar de forma honesta y valiente», ha precisado Apesteguia.

La portavoz del PP, Marga Duran ha valorado el anuncio de constitución de una mesa para debatir sobre el reto de la saturación turística y ha negado que el PP haya hecho un giro de 180 grados en su política, como denuncia la oposición. «Nuestro programa ya hablaba de un turismo sostenible con una gestión eficiente para minimizar las externalidades negativas y para acabar con la sensación de congestión con el fin de que no hubiera una sensación negativa entre los ciudadanos».

Durán ha leído un fragmento del programa del PP en el que se deja a los consells la última palabra sobre el decrecimiento de plazas y ha señalado que es la demostración de que el PP cumple su palabra. «Ya se ha luchado contra la oferta turística ilegal, se ha reforzado el transporte público, se ha aprobado un decreto de taxi, un decreto de salud que permite derivar a los extranjeros a las privadas para dejar espacio en la pública, se ha prohibido el consumo de alcohol con la reforma de decreto de excesos», ha dicho.

«Quien ha hecho un giro es la izquierda porque en ocho años no ha puesto en marcha estas medidas y lo que hicieron fue aumentar en más de 100.000 plazas la oferta», ha añadido. El PP ya ha anunciado que la moratoria de plazas no se levantará esta temporada porque primero el Consell debe establecer el límite de plazas, pero también ha señalado que, cuando se levante, eso no implicará un aumento de plazas. «Una moratoria no se puede tener siempre», ha dicho.