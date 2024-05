Había una segunda oportunidad, pero no fue tan fácil como el viernes. Pese a que tras las espectaculares imágenes difundidas este sábado por los medios de comunicación y las redes sociales la expectación era máxima, las auroras boreales no se habían dejado ver en Mallorca en las primeras horas de la noche. Y lo saben bien las personas que se dieron cita en la explanada del hoy cerrado Observatori Astronòmic de Mallorca, ubicado en Costitx, el lugar elegido por un grupo de expertos y aficionados a la astronomía para contemplar el extraordinario fenómeno en estas latitudes. Equipados con cámaras, trípodes, telescopios e, incluso, ordenadores cerca de una cuarentena de personas, adultos, jóvenes y niños, esperaron con ilusión ver el cielo iluminarse, pero las auroras no había llegado al filo de las 01.00 horas y muchos de los congregadas ya se habían marchado resignados.

La tormenta geomagnética tuvo su máximo esplendor la noche del viernes, sobre las 21.30 horas, aunque los expertos avisaron entonces de que se mantendría durante los próximos días y, poco a poco, se irá retirando. Ante este inusual fenómeno fueron muchos los que ese día elevaron la vista al cielo y disfrutaron del majestuoso paisaje. La ocasión bien merecía reunirse a cielo abierto. Noticias relacionadas ¿Por qué se están viendo auroras boreales desde Mallorca? La explicación de la Aemet Más noticias relacionadas «Hay que estar observando y con las cámaras preparadas para hacer fotografías y vídeos, es espectacular. Estos días hay una gran actividad solar y las auroras polares se deben a la presencia de partículas cargadas eléctricamente desde el sol. Ahora el sol está rotando hacía la derecha y puede verse una gran mancha. Poco a poco se irá parando la actividad», explicó ayer Salvador Sánchez, de la Fundació Institut d’Astronomia i Astronàutica de Mallorca. La gran actividad solar traslada de forma inusual estos fenómenos propios de países como Finlandia o Noruega a regiones meridionales del hemisferio norte de la Tierra y puede provocar fallos en sistemas eléctricos y de comunicaciones. «Si no va a más no pasará nada, como mucho pueden producir pequeñas anomalías, como que fallen un poco los GPS o algún pequeño apagón», detalló el experto. En caso de que fuese a más, sí que habría que desconectar los satélites y se podría ver afectado el tráfico aéreo», aseguró Sánchez. Familias y amigos se reunieron en el observatorio de Costitx con la ilusión de ver el fenómeno de las auroras boreales. Sánchez aconseja, ante la posibilidad de que esta noche también puedan verse, dejar los móviles en un trípode o apoyados para captar buenas fotos y, mientras tanto, mirar hacia el norte y, si hay suerte, deleitarse con el majestuoso espectáculo.