Los partidos de la oposición, PSIB, Més y el PI, han salvado este jueves en el pleno las ayudas del Consell de Mallorca para promocionar el catalán. El PP, que dirige el departamento que gestiona las subvenciones para la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves de Mallorca per la Llengua, entre otras, necesitaba una parte de este apoyo porque su socio de gobierno, Vox, ya anunció que votaría en contra, a pesar de que en el acuerdo de gobernabilidad se comprometieron a hacerlo a favor.

Para gobernar, Vox exigía fulminar estas dos partidas, pero tras negociarlo, acordó con el PP recortarlas para que la OCB pasara de recibir 50.000 euros a 35.000 y Joves de 60.000 a 45.000. Además de estas subvenciones nominativas, ambas entidades podrían presentar a las de libre concurrencia. Esto es lo que se ha ratificado este jueves en el pleno, pero con el rechazo de Vox. Asimismo, se han aprobado otras ayudas para promocionar la lengua, como 16.000 euros para la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana y 95.000 para el Gremi de Llibreters de Mallorca.

A pesar de esta división en el equipo de gobierno, el portavoz de Vox, Antoni Gili, ha asegurado que darán estabilidad al pacto, aunque haya dejado claro que rechazan las políticas lingüísticas de su socio. El conseller del PSIB Joan Ferrer ha censurado esta posición, al considerar que «es difícil de combinar esta doble moral que practican aquí y fuera del pleno, donde tienen un discurso que busca mantener inflamado a vuestro electorado». En la misma línea se han expresado Joan Llodrà (Més) y Antoni Salas (PI).

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha recordado que la partida de Joves de Mallorca per la Llengua solo existe desde el año pasado, y ha insistido en que «continuamos defendiendo la cultura y la lengua, en consonancia con el Estatut d'Autonomia. Las dos lenguas nos enriquecen».«Nuestra defensa del catalán es firme y cristalina y este gobierno no hará ningún recorte», ha afirmado el conseller del PP, Bernat Vallori. Aunque haya habido una reducción en las partidas directas para las dos entidades mencionadas, el PP defiende que siguen recibiendo todo el apoyo económico porque pueden presentarse a las ayudas que no son nominativas.

Por otra parte, el pleno del Consell también ha ratificado ayudas para la Biblioteca de la Real y la Biblioteca Diocesana de Mallorca, destinando 150.000 euros y 25.000 euros, respectivamente, para digitalizar los documentos más emblemáticos de sus archivos. Ademmás, se ha aprobado la subvención nominativa destinada al Teatre del Mar, con 60.000 euros, para la promoción y difusión de las artes escénicas.