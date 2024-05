El buque insignia de la Armada Española, Relámpago, o los cazaminas Duero, Tajo, Sella y Segura han sido los protagonistas de la primera jornada de puertas abiertas en la Estación Naval de Porto Pi. Son embarcaciones de la OTAN que están participando en las maniobras ESP MINEX-24 hasta el 9 de mayo en Balears.

Decenas de personas ya esperaban antes de las once de la mañana en la entrada de la estación marítima para ser los primeros en llegar a los buques. Muchos de ellos, nunca habían estado en uno militar: «Es nuestra primera vez y hemos venido con los niños para pasar el día», han comentado Miguel y su mujer junto a sus dos hijos, Nil y Marc.

Este puerto reúne a un total de 12 embarcaciones, cinco españolas y el resto francesas, italianas, griegas y turcas, y a más de 550 efectivos de distintos países del mundo. Cabe recordar que la primera parada de la maniobra fue en la Estació Naval de Maó el pasado 26 de abril. El día de hoy ha sido el primero de la jornada de puertas abiertas, pero mañana domingo, de 11.00 horas a 13.00 horas, las personas interesadas pueden acudir y visitar los buques.

En el interior

Andrea y su madre Rosa se mostraban muy ilusionadas por subir al Relámpago, el buque insignia, barco de gran importancia porque es ahí donde está embarcado el Estado Mayor con el comandante de la Fuerza de Medidas Contraminas de la Armada, el capitán Javier Ruiz Ruiz de Cortázar. Es la autoridad al mando del ejercicio ESP MINEX-24.

«Nunca había estado pero me suscitaba mucho interés. A mí el Ejército es algo que siempre me ha llamado la atención», han expresado madre e hija durante la visita en la cubierta del barco. Han destacado que la jornada ha sido «muy gratificante» y que «aprendes mucho». Los niños, sin duda, han sido los más interesados porque no dejaban de preguntar al comandante Alejandro, quien se ha encargado de explicar las partes más técnicas del Relámpago.

Ha mencionado que las dos «joyas» a bordo eran las dos ametralladoras, ubicadas a cada lateral. Los niños se sorprendieron al ver tales sistemas, hoy en día totalmente automatizados. Después de visitar las zonas de la cubierta, la última parada fue el puente de gobierno. Un espacio que impresiona por sus características y que ese punto dio pie a muchas preguntas entre los visitantes.

Esta jornada de puertas abiertas es posible por el ejercicio multinacional avanzado de guerra de minas que organiza y lidera la Armada anualmente y se está llevando a cabo en aguas de Baleares. A estas maniobras, se integran la agrupación permanente de Medidas Contraminas de la OTAN en el Mediterráneo y la Fuerza Marítima Europea.