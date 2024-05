La decisión de la Casa Real de otorgar el título de ‘Real’ a la llamada Acadèmi de sa Llengo Baléà –fundamentada en informes de «distintas instituciones competentes» que Zarzuela no revela y sobre los que el diputado de Sumar Vicenç Vidal (Més per Mallorca) va a solicitar información en el Congreso– y diversas iniciativas de Vox sobre el catalán se han cruzado con la Diada per la Llengua que se celebra este domingo y con su prólogo de estos días, el Correllengua.

Estos eventos son los primeros que se celebran desde el cambio de Govern en Baleares, después de las elecciones de hace un año, y sus convocantes habían reclamado que fuera un día especialmente reivindicativo a la vista de los acuerdos sobre la lengua y la educación que se han ido tomando desde entonces. La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, se mostró el jueves «muy de acuerdo» con la decisión de la Casa Real a esa academia –sin ningún reconocimiento de la UIB– y también se ha dirigido al Parlament para que declare la «lengua balear» como minoritaria en España y cuente con medidas de protección como otras minoritarias. Además, la diputada de Vox Patricia de las Heras ha presentado una pregunta al Govern: quiere saber si está de acuerdo con sustituir lengua balear por catalán en el Estatut d’Autonomia. Noticias relacionadas Més cuestionará en el Congreso la concesión del título «real» de l'Acadèmi de sa Llengo Baléa Más noticias relacionadas Manuela Cañadas afirmó que ya es conocida la posición de su partido en este asunto (eso es, negar que el catalán sea la lengua de Baleares) pero que es consciente de que «no podemos cambiar el Estatut» pero «sí lanzar el guante para abrir este debate». Cañadas dijo no entender «que estéis arrodillados ante el catalán» (se refería a los medios informativos) y afirmó que «el catalán no es la lengua de Mallorca» y que «la Universidad puede decir lo que quiera». Tanto desde el Govern como desde el PP se ha indicado en diferentes ocasiones que no se modificará el Estatut en lo referido a la lengua. Este jueves insistió en ello el portavoz del grupo parlamentario al ser preguntado al respecto después de que Cañadas realizara su valoración. «El catalán es la lengua propia de Baleares y de aquí no nos moveremos, no entraremos en debates estériles», afirmó. Sobre la decisión de la Casa Real no hizo valoraciones. Tampoco el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, se pronunció. Sí lo hicieron Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) y Josep Catsells (Més per Menorca). El menorquín fue quien anticipó que Vidal pediría información al Gobierno. «El Rey es irresponsable según la Constitución, y sus actos los avala el Gobierno, por eso preguntamos al Gobierno». Y recordó que él era «republicano». Apesteguia dijo: «Nosotros queremos la Tercera República». Consideró «esperpéntico todo» y dijo que había asuntos más graves, como las agresiones a quienes se expresan en catalán y de las que la consellera de Salut no quiere informar, dijo. Pidió a la gente que participara en el Correllengua y la Diada.