«Mi madre ha sido socialista hasta su muerte. Pasó mucha hambre en la guerra y este momento me recuerda a ella», expresaba, llorando, Francisca Martínez Machado, una militante socialista que la mañana de este sábado se ha sumado con las más de 200 personas que se han concentrado frente a la sede del PSIB, en Palma, para dar apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Francisca Martínez Machado no dejaba de sollozar, mientras sostenía una bandera socialista en su mano: «Hemos conocido a muchos gobiernos y jamás hemos visto una critica como esta. No se puede atacar a la familia y más con información falsa. A dónde vamos a llegar, esto ya es el límite».

María José, otra militante, expresaba su rechazo al equipo actual de gobierno: «No podemos permitir que la derecha pueda con nosotros, hemos luchado muchos años por tener un país con democracia y no todo vale en política». A las once de la mañana, representantes del PSIB han salido al balcón a leer un manifiesto para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez. La portavoz socialista en Santa María, Aina María Muela, y el histórico Xisco Antich han arrancado la lectura ante un carrer Miracle lleno de gente. «En estos momentos en que la política vive tiempos de turbulencia e incertidumbre, los socialistas de Baleares no podemos ni queremos ignorar la mezquindad política de la derecha y la ultraderecha que se traduce en deshumanizar a las personas que se dedican al servicio público, y en especial a la figura de Pedro Sánchez», han leído del manifiesto. Simpatizantes socialistas. Desde el PSIB, han reivindicado las políticas de «progreso social, de éxito económico y relevancia internacional que el Gobierno de Sánchez lleva liderando desde 2018». Así, le han querido decir al presidente, desde Palma, que «sí, vale la pena continuar». Aina Salom, quien fue consellera de Salut del 1999 al 2003, ha acudido para volcarse con Sánchez y ha dicho, en declaraciones a Ultima Hora, que «una cosa es la política y otra la vida privada. Desde mi experiencia, no digo que haya pasado situaciones así hace 20 años, pero sin duda nunca se ha llegado a estos límites que se basan en destruir por destruir». No le sorprendería que Sánchez dimitiese porque «ha roto». Salom menciona que la salud mental es un problema que se debería tratar en todos los ámbitos de la vida. «Nunca antes habíamos llegado a este punto», ha lamentado. Entre los asistentes, se encontraban históricos como Ramon Socias, Xisco Antich, Aina Salom, Pep Lluís Màdico, Carles Manera, Santi Morey o Vicenç Thomàs. También han acudido cuatro agrupaciones locales de Palma, representantes socialista de la Part Forana y miembros políticos del Govern, Consell y del Ajuntament de Palma. Por otra parte, el acto ha estado arropado por diversas asociaciones de vecinos de Palma.