La presidenta del Congreso, Francina Armengol, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los principales implicados en el caso Koldo, como Iñigo Rotaeche, Juan Carlos Cueto y el mismo Koldo García, deberán comparecer en la comisión de investigación del Parlament balear sobre este asunto y la compra de mascarillas.

Sin embargo, queda por resolver la petición de Vox, que preside la comisión, de que también sea llamada la actual presidenta balear, Marga Prohens, a lo que el PP se niega.

Los cinco partidos que forman parte de esta comisión no permanente de investigación (Vox, PP, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca) han presentado este jueves oficialmente sus planes de trabajo y sus listados de comparecientes.

El próximo martes día 30 se reunirá de nuevo la Mesa de esta comisión y se votará uno de estos 5 planes y el listado correspondiente de comparecientes, aunque durante el transcurso de las diferentes comisiones podrán introducirse cambios y nuevas peticiones.

La presidenta de esta comisión, María José Verdú (Vox), ha dejado claro a los periodistas que su partido no tiene «en absoluto» ninguna duda sobre el buen comportamiento de Prohens respecto de este asunto, pero quiere que los 49 comparecientes que su partido propone aporten «luz» sobre este caso investigado también por la Audiencia Nacional, el Congreso y el Senado.

También coinciden todos los grupos en que deben acudir los altos cargos del Servicio de Salud (Ib-Salud) de la actual y la pasada legislatura.

MÉS per Mallorca ha incluido también el nombre del líder nacional del PP, Alberto Núñez-Feijoó, una propuesta que no prosperará. Vox coincide con los socialistas y los ecosoberanistas de MÉS que también acuda la presidente del PP balear y de Baleares, Marga Prohens, a lo que los populares se niegan totalmente.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha reseñado que el caso Koldo está directamente vinculado «con la corrupción del PSOE» y una veintena de personas, pero no tiene nada que ver con la actual presidenta de las islas.

El PP insiste en conocer quién del Govern balear socialista contactó con Koldo y por qué no se reclamó «nunca» el dinero pagado de más por unas mascarillas inservibles para uso sanitario. Los socialistas acusan a los populares de dejar caducar el expediente de reclamación.

Por su parte, la socialista Pilar Costa ha subrayado que esta comisión se ha creado para investigar lo sucedido «hasta el día de hoy», lo que también incluye a Prohens. «Si solo comparecen una parte, evidentemente esta comisión nace muerta», ha apostillado.

El primer día de las comparecencias será el 14 de mayo. Está previsto que se celebren seis a la semana: dos los martes por la tarde y cuatro los viernes en sesión de mañana y tarde. Si faltara tiempo, también se habilitarán los lunes por la tarde o incluso los sábados.