Las instituciones médicas de Balears recuerdan a Josep Tomàs Monserrat

La Reial Acadèmia de Medicina (RAMIB) y el Col·legi de Metges de Balears (COMIB), las dos entidades más ligadas a su trayectoria profesional, han homenajeado al doctor Josep Tomàs Monserrat en un acto titulado Les Mirades que miren, que responde al pequeño libro editado en su honor, escrito por dos de los protagonistas del acto, que ha contado también con la presencia del catedrático emérito de la UIB Gabriel Janer Manila y ha clausurado la consellera de Salut, Manuela García.

El que fuera presidente de la RAMIB desde 2002 a 2010, el doctor Alfonso Ballesteros, ha recordado al homenajeado como una persona «entrañable y amable, hasta el punto que me extrañaba el trato cariñoso que me tuvo teniendo en cuenta la diferencia de edad y que era militarmente muy superior a mí».

Ballesteros ha definido a Tomàs Monserrat como «un hombre del renacimiento, un humanista con gran cultura, algo que se está perdiendo». En su turno de lectura el doctor ha recordado su labor asistencial y cuando presidió la RAMIB «y apechugó con dos grandes problemas: el desahucio de la anterior sede y cuando pasamos de depender de Educació y Ciència a Cultura y hubo que hacer nuevos convenios».

Por su parte, el doctor Antoni Bennàsar, actual presidente del Consell Social de la UIB, intervino en el homenaje en calidad de expresidente del Col·legi Oficial de Metges (COMIB) durante los años 2010-2018, lo que facilitó, todavía más, una amistad «de hace más de 25 años».

Bennàsar ha definido a Thomàs Monserrat como la «memoria histórica y del asociacionismo sanitario de Mallorca de los siglos XIX y XX», como dejó plasmado en dos de sus primeros libros.

«Tuvimos una gran relación», ha recordado, «hemos hecho libros, actos, recopilaciones…», todo siguiendo una premisa de que «lo que no se escribe, no queda y no cuenta, que es la máxima que el doctor Monserrat me inculcó».

El doctor Bennàsar ha recordado que Tomàs historiografió a todos los presidentes del COMIB. Le ha definico como un enamorado de la entidad «era su cronista oficial», no es casual que el Col·legi le pusiera su nombre a la biblioteca museo inaugurada en 2018 tras una reforma integral.