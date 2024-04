El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, despejó este lunes la incógnita que dejó abierta el viernes el portavoz y vicepresidente del ejecutivo, Antoni Costa, sobre el apoyo a la propuesta del PSIB y de Més para que la presidenta Marga Prohens comparezca en la comisión del Parlament que investigará el ‘caso Koldo’, es decir la compra de mascarillas en 2020.

Costa había dicho que el PP «hará lo que crea más conveniente». Este lunes, Sagreras fue más claro. «No pedirá ni apoyará» la comparecencia, dijo. Y no lo hará por lo siguiente: «Fue la presidenta Prohens la que descertificó el engaño, no puede responder a las preguntas que otros tienen que responder y no quiere convertir esto en un circo», dijo el portavoz parlamentario refiriéndose a que fue el Govern del PP quien dio pasos para excluir de los fondos europeos el pago de las mascarillas y que es Francina Armengol quien tiene que dar las explicaciones.

El futuro de Armengol

Sagreras describió a Armengol como alguien que se resiste a dar explicaciones y dijo que en el PSIB «hay codazos» para buscar alternativas para el 2027. No es la primera vez que se refiere a este asunto. Este lunes añadió un nuevo nombre a su quiniela para sustituirla. Sin citarla expresamente dijo que así se podía interpretar la apuesta de Rosario Sánchez para turismo.

El PP y Vox habían pactado desde el primer momento que no se solicitará la comparecencia de Prohens y que ambos partidos votarían en contra de que fuera citada. Sí comparecerá en la comisión del Congreso.

Vox preside la comisión parlamentaria de las Islas pero este partido ya anunció el viernes que todo este asunto se llevaría desde la dirección nacional. Su nueva portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, no aclaró cuál sería la posición ni si se tomaría en Baleares. «Ya se dirá en su momento lo que se tenga que decir», comentó.