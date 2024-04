La policía desmiente al Govern y niega que recomendara buscar micros

«Negamos de forma categórica que recomendáramos al Govern buscar micros en despachos oficiales». Fuentes de toda solvencia de la Policía Nacional desmintieron este pasado viernes tajantemente que contactaran con políticos del PP y les propusieran inspeccionar dependencias oficiales en busca de posibles artilugios espía ocultos: «No hay ningún oficio que recoja esta petición, por lo tanto es falso». Este mismo viernes, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, insistió en la tesis de que si el conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, pagó a detectives para buscar micros en su despacho, fue por recomendación policial.

Así y todo, las fuentes policiales insistieron en que no recomienda buscar micrófonos, que añadieron que «otra cosa sería que algún policía les hubiera sugerido esa posibilidad a título privado, pero nunca se realizó de forma oficial, así que desmentimos esa versión». La Jefatura, de hecho, podría haber realizado el trabajo que hicieron los detectives –y que costó 4.235 euros de las arcas públicas– «de forma gratuita, si hubiera habido una petición oficial del Govern. Pero, insistimos, nunca se hizo». Un grupo policial especial, con sede en Madrid, es el encargado de llevar a cabo estos barridos «que se hacen con relativa frecuencia, cuando hay sospechas de que pueden ser espiados. De hecho, se hizo con el exjuez Penalva y el exfiscal Subirán, que sospechaban que les habían instalado micros en sus despachos y nosotros realizamos los barridos».

El anterior vicepresidente del Govern, el ya exjuez Juan Pedro Yllanes –que ocupó la pasada legislatura el despacho de Sánez de San Pedro– aseguró este viernes que «me he quedado alucinado al leer la información» y que «ni yo dejé instalados micrófonos, lógicamente pues me retiraba de la política, ni tampoco tuve nunca la sensación de que hubiera micrófonos en mi despacho». Para el exjuez, «todo esto me parece un disparate que no logro entender» y, además, dudó de que la policía no investigue y encargue hacerlo a una agencia de detectives».

Sólo en ese despacho

El Grupo Socialista reclamará al Govern que entregue el informe policial que –según el Ejecutivo– llevó al conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, a contratar detectives ante el presentimiento de que podía haber micrófonos ocultos. Según el diputado socialista y ex director general de Trabajo, Llorenç Pou, «si esto no fuera tan serio parecía un chiste». Para Pou, «esto es lo último que cabía esperar de Sáenz de San Pedro, un conseller totalmente ausente y al que se le amontonan los problemas».

San Pedro utiliza el despacho que ocupó el Juan Pedro Yllanes, vicepresidente y responsable de Sectors Productius del Govern anterior. En la legislatura anterior ese despacho fue utilizado por Iago Negueruela.

El portavoz del Ejecutivo actual, Antoni Costa, informó este viernes de que la sospecha de que existieran, o hubieran existido en el pasado, micrófonos ocultos se limitó a esa conselleria y que no se contrató a detectives en ningún otro departamento. «Si se decidió rastrear la existencia de micrófonos fue por consejo de la Policía Nacional», indicó Costa en su comparecencia posterior a la reunión del Consell de Govern. Y añadió que el informe es interno y no lo podía comentar.