Palma será una de las ciudades en las que más se notará la suspensión de la 'golden visa' que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ferrán Font, director de Estudios de Pisos.com, explica que esto se debe a que se estima que es una de las capitales en las que se han adquirido más inmuebles con la finalidad de conseguir un permiso de residencia, junto a Barcelona, Madrid, Málaga y Alicante. No obstante, precisa que no hay datos concretos al respecto.

No obstante, expone que no se puede hablar de perjuicio puesto que el número de permisos de residencia que se han concedido por la adquisición de inmuebles por valor de 500.000 euros o más es poco significativo: 136 en toda España durante 2022. «Desde el punto de vista del mercado en general, y aunque sea un momento donde la compra por parte de extranjero se sitúa alrededor del 15 % y está en máximos históricos, el impacto que pueda tener será relativo».

Aunque no hay datos por comunidades autónomas ni por ciudades, Font sostiene que la capital balear es una de las más atractivas para los compradores rusos y chinos, que son mayoritariamente los que más se han acogido a la citada normativa, aprobada por el PP en el año 2013. «En 2022 tan solo se concedieron 136 de estos permisos, lo que supone, aproximadamente, un 0,14 % del total de compras por parte de extranjeros a nivel nacional», detalla.

El objetivo de la decisión que ha adoptado Sánchez es «garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo». Sin embargo, el director de Estudios de Pisos.com considera que no será posible lograrlo, puesto que se trata de casas de un valor adquisitivo elevado, 500.000 euros o más, por lo que las personas que tienen dificultades para acceder a la vivienda no pueden pagarlas.

Tampoco cree que vaya a tener un impacto negativo en la compraventa de viviendas, ya que la cifra es muy reducida. Font insiste en que Palma en concreto, y Baleares en general, es muy atractiva para los compradores extranjeros, que son los que principalmente adquieren este tipo de residencias. En este punto, destaca que el 35 % de las operaciones de compraventa que se realizan en las Islas son por parte de extranjeros.