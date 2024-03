La Cátedra del Mar Iberostar concede 12 premios y ayudas para investigación marina

La Cátedra del Mar Iberostar de la UIB ha concedido 12 premios y ayudas para la investigación y conservación marina a alumnos y jóvenes investigadores, por sus trabajos fin de grado y fin de máster y por proyectos de investigación y movilidades de doctorado sobre conservación y gestión del medio marino.

La cátedra, fruto de la colaboración entre la Universidad de las Islas Baleares y el Grupo Iberostar, por medio de la Iberostar Foundation, concede estos premios y ayudas que alcanzan su quinta edición y que respaldan el talento, para que las generaciones más jóvenes puedan contribuir a la búsqueda de soluciones para los ecosistemas y zonas costeras, principalmente frente al cambio climático.

La iniciativa busca impulsar la investigación en el campo de la ecología marina, fomentar la creación de nuevos grupos de investigación, formar a personal investigador especializado y promover la transferencia del conocimiento a través de la elaboración de estudios.

Además de recibir un premio en metálico, los ganadores tienen la oportunidad de dar a conocer el resultado de su investigación. Además, los estudiantes de doctorado galardonados acudirán a congresos científicos relacionados con el medio marino y las problemáticas ambientales.

La vicepresidenta y directora de sostenibilidad del Grupo Iberostar, Glòria Fluxà, ha asegurado que «es un placer seguir apoyando este proyecto, que ha becado hasta ahora a 57 estudiantes desde su inicio» y ha señalado que confía en que estos jóvenes "aporten soluciones innovadoras para abordar los desafíos más urgentes del planeta».

Los premios a los trabajos de fin de grado (TFG), dotados con 750 euros cada uno, han sido para Toni Gabriel Sánchez, alumno del grado de Biología, por 'Efectes de la presència d’un ectoparàsit trematode a Xyrichtys novacula mitjançant l’anàlisi de biomarcadors d’estrès oxidatiu'; y Neus Munar, de Química, con 'Desenvolupament de dispositius impresos en 3D recoberts amb xarxes metal·loorgàniques HKUST-1 per a l'extracció de contaminants'.

Los premios y becas a los trabajos de fin de máster (TFM), dotados con 500 euros cada uno y 750 euros más para participar en un congreso científico son para Gemma Llàcer por 'Resposta metabòlomica en context de canvi global: El cas de l'esponja marina Aplysina aerophoba Nardo, 1843'; Raül Rodríguez por 'The metabolic pace-of-life syndrome of Xyrichtys novacula Linnaeus, 175'; Yago Ivan Baragaño, autor de 'Under pressure: assessing the ecological boundaries of the goose barnacle Lepas sp. (Linnaeus, 1758)', y Daniel Alejandro Bohórquez por el TFM 'Incidence of herbivory of the invasive crab percnon gibbesi on the endemic Mediterranean Sea grass Posidonia oceanica'

Las tesis doctorales becadas con 750 euros y otros 1.250 euros para participar en un congreso científico las han recibido Manuela Gertrudis García con la tesis 'Effects of sunscreen components on the functioning of Posidonia oceanica (L.) Delile'; Pere Miquel Mir con 'Caracterització de les comunitats de criptògames a sistemes dunars de Mallorca', y Marta Bauzà, autora de 'Nuevos materiales avanzados basados en redes metalo-orgánicas para el tratamiento de aguas contaminadas'.

Las ayudas para proyectos de investigación,, de 12.000 euros, son para Daniel Ruiz y el proyecto 'Aerial identification of seagrass meadows at risk using artificial intelligence'; Montserrat Compa con 'MARHEAT: Monitoring the Effects of Marine Heatwaves on Benthic Marine Diversity in the Balearic Islands'; y Maria de Lluch Calleja por Efectos de las cremas solares en el reservorio de carbono marino, actividad microbiana y penetración de luz en aguas costeras dominadas por praderas de Posidonia oceanica (ESCALP)'.