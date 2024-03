Vox ha solicitado habilitar «los días necesarios» en el Parlament, en concreto, los lunes, viernes y sábados, con el objetivo de «agilizar el trabajo» de la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas, así como ampliar los miembros de la misma, que pasarían de 13 a 16. Así lo ha explicado este lunes la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, en una rueda de prensa en la que ha señalado que su formación espera que se constituya la comisión «lo antes posible». En esta línea, los de Abascal han solicitado modificar la composición debido a la «carga de trabajo que implicará el desarrollo de los trabajos».

Con la ampliación de miembros solicitada, los grupos del PP, PSIB y Vox ganarían un diputado. Así pues, en aplicación del método d'Hondt, la comisión estaría formada por siete miembros del PP, cinco del PSIB, dos de Vox, uno de MÉS per Mallorca y otro del Grupo Mixto. Los de Abascal también han señalado que solicitarán la presidencia de la comisión de investigación. «Fuimos el grupo que solicitamos la apertura de la comisión de investigación y nos corresponde presidirla, si hay un consenso», ha explicado Ribas.

Ribas ha señalado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es una de las personas «principales que tiene que dar explicaciones» en la comisión de investigación no permanente que analizará las posibles irregularidades cometidas en la compra de mascarillas a una empresa relacionada con la trama Koldo. Asimismo, en relación con la comisión de investigación solicitada por MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos que se debate este martes en el pleno del Parlament, Ribas ha dicho que su formación votará en contra, considerando que «no hay suficientes argumentos para abrir otra comisión».

La portavoz de Vox, por otro lado, interpelará este martes al conseller de Agricutura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, en relación con la política agraria. Según Ribas, el campo «muere» por las «nefastas políticas» llevadas a cabo por parte del Gobierno, de las comunidades autónomas y a nivel europeo con la Agenda 2030. Por otra parte, la portavoz ha calificado de «irresponsabilidad tremenda» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se niegue a presentar unos presupuestos en el Congreso por miedo a perder la votación y dejar en evidencia su Gobierno». Igualmente, ha subrayado que se trata de una obligación constitucional por parte del Gobierno. «Una vez más vemos como Sánchez pasa de la Constitución y de los españoles», ha añadido.