Los ciudadanos de Baleares se quedarán sin saber la diferencia entre lo que el Gobierno recauda en las Islas y lo que después gasta en la Comunitat. El Govern ha decidido que no hará este cálculo, la llamada balanza fiscal, después de que el Ministerio de Hacienda haya publicado esta semana una ingente cantidad de datos con cientos de estadísticas sobre lo que recauda en la Comunitat y lo que después gasta.

«No vamos a perder ni un minuto en esto», aseguró el vicepresident del Govern, Antoni Costa. El Ejecutivo lamenta que el Gobierno se haya plegado a los intereses de Junts, que busca conseguir un sistema de financiación propio para Catalunya con el argumento de las balanzas fiscales.

«Habrá 17 balanzas fiscales diferentes, una para cada comunidad autónoma, y al final toda esta cuestión será un caos». El vicepresident afirmó que el Govern quiere conocer los datos, pero con la metodología que se han hecho siempre ya que garantiza que serán datos homogéneos para todas las comunidades autónomas. «Queremos que se publiquen, pero como se ha hecho siempre», señaló el vicepresident, que recordó que los últimos cálculos se hicieran cuando Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno.

Más confusión

Costa afirma que Baleares no hará este cálculo, «que no contribuye a nada», pero abre la posibilidad a que organismos independientes recojan los datos facilitados por el departamento de María Jesús Montero y elaboren los datos de todas las comunidades autónomas. «Esta es una información que ofrece transparencia si se hace de manera centralizada, pero el Govern no quiere participar en la ceremonia de la confusión que ha fomentado el Gobierno», dijo Costa.

Entre los datos que ha hecho públicos el Gobierno esta semana figuran, por ejemplo, todas las inversiones de los ministerios y de las empresas públicas del Gobierno en las distintas comunidades autónomas, el gasto en pensiones o en pago de policías y funcionarios y policías. También constan todos los ingresos que tiene el Gobierno en las Islas y en las demás comunidades con cargo a los diferentes impuestos.