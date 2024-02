La residencia La Bonanova paralizó nuevos ingresos por falta de médicos

La residencia La Bonanova paralizó durante, al menos, el mes de octubre nuevos ingresos por la falta de médicos. Desde que ese mismo mes se jubilaron dos de los tres especialistas que había, el Consell de Mallorca, a día de hoy, no ha conseguido cubrir las vacantes porque no había sanitarios interesados para el puesto. Esta falta de demandantes sería el principal argumento para entender la situación actual, según han detallado fuentes propias a Ultima Hora.

El PSIB ya preguntó en noviembre, durante el Consejo Rector, al presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, por qué no se ocupaban plazas en La Bonanova, a lo que respondió, en ese momento, que era por la dificultad que tenían por contratar nuevos médicos. Sin embargo, desde el Institut d’Afers Socials (IMAS) aseguran que el lunes se incorporará el primer médico. Así, hasta llegar a cuatro especialistas en plantilla, que es el objetivo al que previsiblemente quieren llegar.

La propia institución insular reconoce que desde noviembre han estado intentando normalizar la situación –dicen que hay una media de seis nuevas alta semanales entre las residencias que gestiona el IMAS–. Pero lo que sí asumen es que en La Bonanova todavía hay 43 plazas sin ocupar. Por otra parte, confiesan que mantuvieron paralizadas otras 17 de las plazas de estancia temporal, tanto por esa falta de médicos como por «una importante reestructuración del sistema». A esto, se añade que la séptima y octava planta están cerradas por reformas, cuyas obras todavía no han empezado. Este hecho deja cerca de 100 plazas menos.

Menores no acompañados

Los menores extranjeros no acompañados (menas) finalmente no irán a la octava planta de La Bonanova, como anunció hace unas semanas el IMAS, sino que se distribuirán en la antigua sede de RTVE, un espacio que es propiedad del Consell de Mallorca y que, según ha podido saber este periódico, ya está preparado. Han habilitado unas diez camas aunque todavía no ha sido necesario trasladar a ningún menor allí. En caso de colapso en la sede, sí se habilitaría la residencia.