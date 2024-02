Palma, el único municipio balear que se queda sin el ciclo temático de la Universitat Oberta per a Majors

Palma es el único municipio de Baleares que este curso se ha quedado sin poder ofrecer el ciclo temático de conferencias organizado por la Universitat Oberta per a Majors (UOM), que se venía desarrollando desde hace años. La edición del curso pasado contó con 270 participantes, que deben tener más de 50 años, independientemente de si están o no jubilados. Aun así, la mayoría suelen estarlo. Los que acuden a las cinco charlas formativas, a las que acuden expertos sobre un tema, obtienen un reconocimiento y se organiza un acto de entrega, además de una quedada que incentiva la socialización. Para hacer todo esto, la UOM requiere de una ayuda económica de cada ayuntamiento que, en el caso de Ciutat, no se ha dado.

Fuentes de la regiduría de Majors, encabezada por Maria Luisa Marqués, explican que la imposibilidad de ejecutar el programa se debe a un problema burocrático y que el próximo curso esperan poder recuperarlo. Los servicios jurídicos municipales les impidieron continuar otorgando el servicio mediante un contrato, como se había hecho hasta ahora, y ordenaron al equipo de gobierno a hacerlo a través de un convenio. El cambio implica una «gran complejidad administrativa» que ha atrasado el proceso para poder dar la ayuda para desarrollar el ciclo. Las mismas fuentes aseguran que en otoño volverá a ponerse en marcha el programa y que la partida aumentará hasta los 25.000 euros. El director de la Universitat Oberta de Majors, Antoni Gamundí, cree que hay voluntad política para recuperar el programa, pero lamenta que no se haya podido ejecutar este curso, como era habitual, en Sant Jordi, el Rafal Vell, Establiments, el Centre Flassaders, Es Fortí, Ses Veles y Son Real. Los clubes de la tercera edad de cada barriada suelen ser los encargados de gestionar y organizar estos ciclos en los que los propios participantes eligen los temas, desde aspectos sociales, artísticos, históricos, económicos o culturales.